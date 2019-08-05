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В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free

06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free. Для этого между владельцами магазинов беспошлинной торговли и местными авиационными организациями будут подписаны специальные договоры, сообщает «Интерфакс».

Указ, который разрешает подобную торговлю, подписал президент страны Александр Лукашенко. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Цель указа – расширить беспошлинную торговлю во время международных авиаперевозок. Документ разрешает продавать путем разносной торговли разные товары из duty free, в том числе алкоголь и сигареты. Они будут загружаться на борт воздушных судов для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.



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Для этого между владельцами магазинов беспошлинной торговли и местными авиационными организациями будут подписаны специальные договоры.
 
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