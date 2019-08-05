|
В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free
06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free. Для этого между владельцами магазинов беспошлинной торговли и местными авиационными организациями будут подписаны специальные договоры, сообщает
Указ, который разрешает подобную торговлю, подписал президент страны Александр Лукашенко. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Цель указа – расширить беспошлинную торговлю во время международных авиаперевозок. Документ разрешает продавать путем разносной торговли разные товары
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого между владельцами магазинов беспошлинной торговли и местными авиационными организациями будут подписаны специальные договоры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)