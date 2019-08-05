Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских самолетах разрешили продавать товары из duty free. Для этого между владельцами магазинов беспошлинной торговли и местными авиационными организациями будут подписаны специальные договоры, сообщает «Интерфакс» .

Указ, который разрешает подобную торговлю, подписал президент страны Александр Лукашенко. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.