Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





В отдельных регионах Бресчины «Жатва -2019» завершена. В Ганцевичском районе она продолжается. По состоянию на 6 августа обмолочено 9195 гектаров площадей зерновых и зернобобовых культур, что составляет 81 процент к плану этого года. Аграриями района намолочено 21374,2 тонны зерна.

В хлеборобском строю района 44 комбайна. Но поскольку, небесная канцелярия ненадежна, с помощью аграриям Ганцевщины прибыл трудовой десант из Брестского, Каменецкого и Жабинковского районов. Несколько дней они трудились в ОАО «Дубняки», «Крышиловичи и «Будча». Экипажами было убрано 477 га и намолочено 1003 тонны зерна. Сегодня комбайнеры и их помощники трудятся в ОАО «Будча», «Ганцевичский райагросервис», «Крышиловичи».

По данным райсельхозпродовольствия в ОАО «Крышиловичи» с помощью в уборке урожая пришли еще два экипажа из Клецкого района.

На финишную прямую «Жатвы -2019» вышло в районе ОАО «Люсино Агро». Убрано 869 га площадей и намолочено 2378 тонн зерна. Но точка в хлебной страде люсинскими хлеборобами не поставлена. 6 августа они вышли на поля ОАО «Березовец».

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