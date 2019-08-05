Экипаж-тысячник их Хотыничей не в первый раз первый

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Ах, какое красивое название урочища – Ялинка! И мероприятие здесь прошло в минувший четверг тоже красивое, даже трогательное – церемония награждения экипажа комбайна, который первым в районе намолотил тысячу тонн хлебного зерна. Незабываемое зрелище: на глазах у представителей руководства района, профсоюзных лидеров кузов специально оборудованного для перевозки зерна грузовика наполнялся завершающими тысячный рубеж тоннами ржи. А само хозяйство, что весьма символично, именно в этот день вышло на двухтысячный уровень.

К месту награждения съезжаются три комбайна, МАЗы с ценнейшим грузом в кузовах, которые работают на данном участке площадью 90 гектаров, а всего в хозяйстве под зерновыми занято 1085 га. К данному моменту их обмолочено более 66 процентов. Так что и на ближайшие дни труд предстоит немалый, зато утешительный: урожайность – 28,1 центнера с гектара, в то время как в прошлом году на эту же дату была 21,8 ц/га. А это значительный прирост не только для хозяйства и страны, но и для семейного бюджета хлеборобов.

К этому же моменту на поле прибыла так называемая «полевая кухня» с аппетитным ужином. Основательно подкрепившись, механизаторы с удовольствием подбрасывали вверх директора ОАО «Хотыничи» Михаила Сергиеню с караваем в руках.

Но обо всем по порядку. Открыл непродолжительный, но содержательный праздник под открытым небом руководитель района Владимир Белов. Он отметил, что труд хлебороба всегда был, есть и будет почетным, а хотынцы в который раз проявляют исключительную преданность родной земле и демонстрируют прекрасные результаты, которые без усилий и изнурительного труда попросту невозможны.

Вручив дипломы первому в районе экипажу-тысячнику в составе Сергея Крупенича и Виталия Минько, которые второй сезон трудятся плечо к плечу на зерноуборочном комбайне КЗС-1218, а вообще каждый из них «механизаторствует» в хозяйстве много лет, Владимир Владимирович отметил, что все участники страды также достойны благодарности, в том числе, конечно же, и специалисты, а прежде всего главный агроном Галина Кичиц, которая внесла существенный вклад в обеспечение хорошей урожайности. Что же касается руководителя хозяйства, то, по словам главы района, он вполне заслужил душистый каравай, который здесь же и был вручен ему. Далее подарки посыпались как из рога изобилия. Их вручили хлеборобам-тысячникам, а также водителю автомобиля МАЗ-555102 Анатолию Рабцевичу, который перевез наибольшее количество зерна, председатели районного объединения профсоюзов Наталья Кондратович, районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Натальи Ковш, руководителя хозяйства Михаила Сергиени, который высказался в том плане, что все участники жатвы заслуживают аналогичных наград, потому что другие экипажи были задействованы на уборке рапса, поэтому никак не могли выйти на более высокий показатель по уборке хлебных культур, но это не менее тяжелый труд, а вот урожайность меньше сама по себе…

В завершение мероприятия на хлебной ниве всех его участников порадовал своим задорным выступлением местный коллектив художественной самодеятельности «Хотыновцы». Ах, как рукоплескали исполнителям все – от рядовых тружеников до руководителя района!

Анатолий КРЕЙДИЧ.

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