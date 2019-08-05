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«Бронзовый Меркурий» за труд. Лучших представителей торговой отрасли чествовали в Лиде

06.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Здесь прошло областное торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников торговли. 

Отраслью экономики, которая быстро развивается, стремится идти в ногу со временем назвала торговлю области заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. Отметив, что за этим стоит ежедневный напряженный труд людей. В регионе действует более 11,5 тысячи объектов торговли. В них заняты порядка 35 тысяч человек. 

«Бронзовый Меркурий» за труд. Лучших представителей торговой отрасли чествовали в Лиде

Торговля Гродненщины стремительно развивается. Постоянно появляются новые магазины и объекты общественного питания, внедряются прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей, спектр товаров постоянно расширяется. Все это заслуга работников торговли – многотысячной армии  продавцов, кассиров, поваров, официантов, администраторов, обслуживающего персонала и, конечно же, руководителей магазинов, супермаркетов, рынков, оптовых баз, кафе и ресторанов. Об этом говорила начальник управления торговли и услуг облисполкома Ольга Короткая. 

Лучшие из лучших в канун профессионального праздника получили заслуженные награды. Гродненское торговое предприятие ОАО «Ясень» победило в номинации за лучшую организацию торгового обслуживания населения и награждено почетным дипломом МАРТ «Бронзовый Меркурий». Награду вручил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрей Картун.

За добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли и высокий профессионализм награды получили 68 человек, в том числе 36 – награды Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

«Бронзовый Меркурий» за труд. Лучших представителей торговой отрасли чествовали в Лиде

За значимый вклад в реализацию государственной политики в сфере торговли Почетной грамоты Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь удостоена заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. Среди награжденных также заведующий магазином «Универсам» ОАО «Аэлита Люкс» Алла Стасевич, заведующий магазином «Евроопт» в городском поселке Желудок Татьяна Стасюкевич, начальник торгового отдела Слонимского ОАО «Світанак» Наталья Бородина, продавцы, повара и технологи торговых предприятий.

Нагрудным знаком МАРТ «Выдатнік гандлю» за многолетний добросовестный труд награждены заведующая магазином № 2 Гродненского ГГТУП «Купалинка» Ирина Полякова, директор Волковысского торгового ООО «Центр» Любовь Кондратюк, заведующий магазином «Мой дом» УКП магазин № 1 «Дом торговли» г. Лида Елена Санюк, начальник главного управления МАРТ по Гродненской области Светлана Сивирчукова.

Лучшие работники отрасли получили награды областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, областного комитета профсоюза, управления торговли и услуг облисполкома.

Ирина БЕРЕЗОВИЧ
https://grodnonews.by/
 
 
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Здесь прошло областное торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников торговли.  Отраслью экономики, которая быстро развивается, стремится идти в ногу...
 
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