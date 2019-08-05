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Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

06.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Давно отгремели залпы орудий войны, но боль утраты всё ещё живёт в сердцах людей. И несмотря на расстояние и время, люди помнят и знают своих родных, своих героев. Много лет ушло на поиски ушедшего на Великую Отечественную войну дяди у россиянина Николая Фомченко. Через 75 лет он узнал, что его родной человек похоронен в братской могиле в Мстиславле.

Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

Расстояние от города Можайска до Мстиславля, где вместе со своей семьёй проживает Николай Андреевич, он преодолел впервые, хотя не раз бывал в Беларуси. Всего 400 километров долгие годы разделяли мужчину от места, где похоронен его дядя Николай Григорьев.

Очевидно, что боль, которую принесла война семье Николая Фомченко, глубока, что даже семь десятилетий не сумели затянуть эти раны. Желание найти пропавшего без вести родственника привела его на Мстиславщину. Благодаря новым возможностям, которые ежедневно открываются с развитием информационного пространства и интернет-поисковиков, в которых появляется всё больше документов о войне, россиянин нашёл место захоронения своего пропавшего родственника.

Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

В один из июльских дней вместе со своей женой мужчина со слезами на глазах пришёл к братской могиле. «Здравствуй, дядя, вот и встретились», — одна фраза, зажжённая лампадка и минута тишины, которой почтили память упокоенного солдата.

Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

— Побывать на земле, где похоронен мой дядя, — для меня большая честь. Спасибо вам, что ухаживаете за этим местом, чтите память бойцов, которые сражались за нас, за чистое и мирное небо, — обратился Николай Андреевич к начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталье Бискуп, которая в этот день встречала гостей города и сопровождала их.

О своём дяде Николае Григорьевиче мужчина знал только по рассказам матери.

Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

— Знаю, что он родился в 1917 году в крестьянской семье. В Красную Армию его призвали в 1938 году в Москве, и с этого времени связь с ним потерялась, — рассказывает Николай Фомченко. — Когда я был маленьким, мои родные рассказывали о том, что с первых дней войны дядя командовал отделом горюче-смазочных материалов 4-й воздушной армии. Как он оказался на Мстиславщине, никто не знает.

Предполагали, что здесь он находился в госпитале. Погиб в июне 1944 года. В материалах, которые мы нашли в интернете в обобщённом банке данных «Мемориал», говорится о том, что он был сбит самолётом противника, а также награждён орденом Отечественной войны II степени.

Спустя 75 лет россиянин Николай Фомченко нашёл место захоронения родственника в Мстиславле

Побывав в Мстиславле, Николай Андреевич отметил, что ещё ни один раз вместе со своей семьёй вернётся сюда, чтобы поклониться могиле родственника и других солдат, которые погибли за мир на земле.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 
 
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Давно отгремели залпы орудий войны, но боль утраты всё ещё живёт в сердцах людей. И несмотря на расстояние и время, люди помнят и знают своих родных, своих героев....
 
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