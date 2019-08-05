Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 29 июля по 4 августа 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Словесная перепалка между двумя женщинами-мстиславчанками закончилась оскорблением одной из них. Но и этого нахалке оказалось мало, и она облила гражданку Ч. краской. За действия, нарушающие административное законодательство, женщина привлечена к ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Ей грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин.

Август — начало сбора урожая, выращенного на своём приусадебном участке. В агрогородке Курманово злоумышленник решил разнообразить свой рацион питания за счёт овощей с чужого огорода. Он украл четыре кочана капусты и кабачки. Хищение дорого обойдётся мужчине. На него составлен административный протокол по ст.10.5 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест.

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

В Шамовщине пьянство брата, постоянное требование денег на спиртное подорвало терпение сестры. Она обратилась за помощью к правоохранителям. Сотрудниками милиции мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 9.1 ч. 2 КоАП Республики Беларусь, а это штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

С 29 июля по 4 августа 2019 года зарегистрировано 55 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 34 человека.

Дмитрий ШАФЕРОВ,

вриод начальника отдела внутренних дел райисполкома.