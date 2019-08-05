Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 12

Источник материала: Слуцк Город





В рамках Республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 12 г. Слуцка.

Встреча началась с беседы об элементарных правил пожарной безопасности, поговорили о мерах безопасного поведения на воде и в лесу. Ребятам задавали вопросы, а они отвечали на них. Дети уверенно называли причины пожаров, рассказывали, что надо делать, чтобы беды не случилось и как себя вести при пожаре.

Завершился диалог просмотром мультфильма «Волшебная книга». Затем всем ребятам подготовили интересную и познавательную экскурсию по центру безопасности. Там дети закрепили знания правил эксплуатации печного отопления, а также электрооборудования, попробовали вызвать спасателей. После, действие переместилось в боксы для техники. Гостям продемонстрировали технику, рассказали про оборудование и как им пользоваться при спасении людей.

Ребята были рады встрече с работниками МЧС, ведь дети весело и с пользой провели время.





























Слуцкий РОЧС