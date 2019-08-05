|
Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 12
06.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В рамках Республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 12 г. Слуцка.
Встреча началась с беседы об элементарных правил пожарной безопасности, поговорили о мерах безопасного поведения на воде и в лесу. Ребятам задавали вопросы, а они отвечали на них. Дети уверенно называли причины пожаров, рассказывали, что надо делать, чтобы беды не случилось и как себя вести при пожаре.
Завершился диалог просмотром мультфильма «Волшебная книга». Затем всем ребятам подготовили интересную и познавательную экскурсию по центру безопасности. Там дети закрепили знания правил эксплуатации печного отопления, а также электрооборудования, попробовали вызвать спасателей. После, действие переместилось в боксы для техники. Гостям продемонстрировали технику, рассказали про оборудование и как им пользоваться при спасении людей.
Ребята были рады встрече с работниками МЧС, ведь дети весело и с пользой провели время.
Слуцкий РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям принял в гости учащихся начальных классов Средней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)