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Более Br25 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону

06.08.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области на подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов планируется направить более Br25 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

Более Br25 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону

"Согласно комплексной программе на подготовку к новому отопительному периоду будет направлено Br25-27 млн, из них около Br10 млн выделены из областного бюджета. Предприятия ЖКХ вкладывают собственные средства, привлекаются кредитные ресурсы", - отметил Сергей Ананьев. По его словам, более 50% запланированных работ уже выполнены.

Коммунальникам необходимо, в частности, провести профилактический ремонт систем отопления более 4,9 тыс. жилых домов (готовность 75%), починить 90,3 тыс. кв.м кровель, утеплить 16,4 тыс. пог.м стыков стеновых панелей. Будет проведено остекление 1207 подъездов. Планируется переложить 98,2 км (выполнено 63%) изношенных теплосетей, 44,6 км водопровода, 5,7 км канализации. Кроме того, специалисты заменят 12 устаревших котлов на энергоэффективные, еще 11 капитально отремонтируют.

Параллельно в области проводится профилактический ремонт 597 котельных, две переведут на местные виды топлива. Так, в Кобрине к началу отопительного периода введут в эксплуатацию котельную мощностью 12 МВт, в Барановичах до конца года завершат модернизацию котельной мощностью 6 МВт. Работы на этих объектах ведутся за счет займа Всемирного банка.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Работы планируется завершить к середине сентября. Все 597 теплоисточников области до 1 октября должны получить паспорта готовности, 90 их уже имеют", - добавил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики.

 
 
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  В Брестской области на подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов планируется направить более Br25 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела...
 
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