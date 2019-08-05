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На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"
06.08.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего неизвестны, пока есть только фото от очевидцев.
На месте происшествия работают сотрудники
Проезд затруднён, будьте осторожны!
Очень похоже на то, что Газель и легковушка притёрлись, но это не точно.
Однако, это могло быть и задержание, сложно определить, имея только фотографии - визуально два автомобиля не касаются, и повреждений с этих ракурсов не заметно.
Чуть позже стало известно - напротив этого места произошло совсем рядом ещё одно ДТП.
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