Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства произошедшего неизвестны, пока есть только фото от очевидцев.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .





Проезд затруднён, будьте осторожны!





Очень похоже на то, что Газель и легковушка притёрлись, но это не точно.





Однако, это могло быть и задержание, сложно определить, имея только фотографии - визуально два автомобиля не касаются, и повреждений с этих ракурсов не заметно.





Чуть позже стало известно - напротив этого места произошло совсем рядом ещё одно ДТП.