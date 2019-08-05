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На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

06.08.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства произошедшего неизвестны, пока есть только фото от очевидцев.

На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

Проезд затруднён, будьте осторожны!

На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

Очень похоже на то, что Газель и легковушка притёрлись, но это не точно.

На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

Однако, это могло быть и задержание, сложно определить, имея только фотографии - визуально два автомобиля не касаются, и повреждений с этих ракурсов не заметно.

На Гродненской произошло ДТП (вероятно) с участием автомобиля "милиция"

Чуть позже стало известно - напротив этого места произошло совсем рядом ещё одно ДТП.

 
 
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  Обстоятельства произошедшего неизвестны, пока есть только фото от очевидцев. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проезд затруднён, будьте...
 
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