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Посылка с пометкой «Осторожно» пришла разбитой. «Белпочта» объясняет, кто виноват и что делать

06.08.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанин Юрий заказал автомобильные фары в Витебской области — их ему отправили через «Белпочту». Мужчина забрал посылку в своем отделении и обнаружил, что одна фара разбита, хотя на посылке стояла отметка «Осторожно». Юрий написал обращение почтовому оператору и получил ответ: «Проведенной проверкой нарушений со стороны работников РУП „Белпочта“ не выявлено».

Посылка с пометкой «Осторожно» пришла разбитой. «Белпочта» объясняет, кто виноват и что делать

Также компания ответила, что посылку доставили закрытой и она могла быть неправильно упакована. Юрию посоветовали обратиться к отправителю фар.

После этого случая возникли закономерные вопросы. Как правильно маркировать посылки отметками «Осторожно»? Нужно ли предъявлять посылку в открытом виде, чтобы ее отметили как хрупкую? Отвечает РУП «Белпочта».

— Для отправлений с отметкой «Осторожно» предусмотрено оклеивание скотчем с нанесением данной отметки. Правилами оказания услуг почтовой связи общего пользования не предусмотрена подача отправлений с отметкой «Осторожно» в открытом виде. Отправления с отметкой «Осторожно» на всех этапах обработки передаются работниками объектов почтовой связи с осторожностью, из рук в руки, перевозятся в почтовом транспорте выделенным порядком (в кабине машины или в кузове отдельно от других почтовых отправлений), — рассказали в компании.

К слову, посылки с отметкой «Осторожно» стоят на 20% дороже обычных. Что входит в эту сумму?

— Дополнительная плата связана с трудозатратами, связанными с организацией обработки с учетом вышеуказанных особенностей, — в «Белпочте» пояснили, что отправитель хрупкого вложения «должен использовать дополнительные уплотняющие материалы, что предусмотрено пунктом 66 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования».

 
 
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  Брестчанин Юрий заказал автомобильные фары в Витебской области — их ему отправили через «Белпочту». Мужчина забрал посылку в своем отделении и обнаружил, что...
 
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