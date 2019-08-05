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Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на парламентские выборы

06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила приглашения иностранным наблюдателям из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящие парламентские выборы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. 

«Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ и в Шанхайскую организацию сотрудничества – то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены. Центральная комиссия направит приглашения позже коллегам за рубеж и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее», – сказала Ермошина. 

Глава белорусского Центризбиркома также отметила, что приглашения планируется направить ЦИКам России, Армении, Казахстана, Молдовы, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Грузии. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск придает большое значение обеспечению международного наблюдения за избирательным процессом. Глава государства подчеркнул, что Беларусь не намерена приглашать экспертов в угоду кому-либо, но в то же время не будет запрещать им въезд. 

Выборы в верхнюю палату парламента – Совет Республики – были назначены на 7 ноября, а в нижнюю – Палату представителей – на 17 ноября 2019 года. 



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Теги: Минск
 
 
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Приглашения были направлены представителям Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
 
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