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Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на парламентские выборы
06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь направила приглашения иностранным наблюдателям из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (
«Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ и в Шанхайскую организацию сотрудничества – то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены. Центральная комиссия направит приглашения позже коллегам за рубеж и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее», – сказала Ермошина.
Глава белорусского Центризбиркома также отметила, что приглашения планируется направить ЦИКам России, Армении, Казахстана, Молдовы, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Грузии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск придает большое значение обеспечению международного наблюдения за избирательным процессом. Глава государства подчеркнул, что Беларусь не намерена приглашать экспертов в угоду кому-либо, но в то же время не будет запрещать им въезд.
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Приглашения были направлены представителям Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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