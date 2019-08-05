Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на парламентские выборы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила приглашения иностранным наблюдателям из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ и Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) на предстоящие парламентские выборы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину.

«Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ и в Шанхайскую организацию сотрудничества – то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены. Центральная комиссия направит приглашения позже коллегам за рубеж и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее», – сказала Ермошина.

Глава белорусского Центризбиркома также отметила, что приглашения планируется направить ЦИКам России, Армении, Казахстана, Молдовы, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Грузии.