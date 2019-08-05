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В Минтруда рассказали, сколько семей открыли депозиты на семейный капитал

06.08.2019 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 1 августа 2019 года было открыто 71 514 депозитных счетов «Семейный капитал». Их общая сумма составила 715,14 миллиона долларов, сообщили в Минтруда.


фото с сайта: pixabay.com

За январь-июль этого года было открыто 8645 депозитных счетов «Семейный капитал» на общую сумму 86,45 миллиона долларов.

Программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Правительство признало, что программа семейного капитала работает и рождаемость в стране действительно начала повышаться.

— Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015−2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011−2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года — 83,2 тыс., — сказал ранее премьер-министр Сергей Румас.

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го.

Также власти намеревались расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. Среди них — улучшение жилищных условий, получение образования, оплата таких медицинских услуг, как зубопротезирование.

Сейчас семейный капитал можно тратить досрочно на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, которые оказывают организации здравоохранения.

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Чиновники назвали общую сумму, на которую было открыто депозитных счетов «Семейный капитал».
 
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