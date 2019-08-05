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В Минтруда рассказали, сколько семей открыли депозиты на семейный капитал
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 1 августа 2019 года было открыто 71 514 депозитных счетов «Семейный капитал». Их общая сумма составила 715,14 миллиона долларов, сообщили в Минтруда.
За январь-июль этого года было открыто 8645 депозитных счетов «Семейный капитал» на общую сумму 86,45 миллиона долларов.
Правительство признало, что программа семейного капитала работает и рождаемость в стране действительно начала повышаться.
— Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015−2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011−2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года — 83,2 тыс., —
Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее
Также власти намеревались расширить список причин, по которым многодетные семьи смогут досрочно получать и тратить семейный капитал. Среди них — улучшение жилищных условий, получение образования, оплата таких медицинских услуг, как зубопротезирование.
Сейчас семейный капитал можно тратить досрочно на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, которые оказывают организации здравоохранения.
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Чиновники назвали общую сумму, на которую было открыто депозитных счетов «Семейный капитал».
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