Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб.

Источник материала: Аргументы и факты

«В 2019 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется для ученика младших классов в сумму до 750 рублей, старших классов – до 890 рублей», – рассказала заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья МЕЛЬНИКОВА.

Специалист отметила, что с 15 июля по всей Беларуси стартовала расширенная продажа товаров для школьников, которая продлится по 1 октября. Во всех регионах страны организована работа более чем 500 школьных базаров, проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня. Товары школьного ассортимента реализуют около 6 тыс. розничных торговых объектов.

«Предлагается около 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, около 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, а также до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок со световозвращающими элементами», – уточнила Наталья Мельникова.

Как и в предыдущие годы, торговые организации оказывают услуги по подгонке одежды по фигуре школьника. На постоянной основе торговые организации совместно с производителями и поставщиками устраивают акции и скидки. К примеру, коллекции прошлых лет можно купить со скидкой до 50%.