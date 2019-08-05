ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб.

06.08.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб.
Фото из открытых источников

«В 2019 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется для ученика младших классов в сумму до 750 рублей, старших классов – до 890 рублей», – рассказала заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья МЕЛЬНИКОВА.

Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб. Какая форма удобная? На что обращать внимание, выбирая одежду для школьника

Специалист отметила, что с 15 июля по всей Беларуси стартовала расширенная продажа товаров для школьников, которая продлится по 1 октября. Во всех регионах страны организована работа более чем 500 школьных базаров, проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня. Товары школьного ассортимента реализуют около 6 тыс. розничных торговых объектов.

«Предлагается около 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, около 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, а также до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок со световозвращающими элементами», – уточнила Наталья Мельникова.

Как и в предыдущие годы, торговые организации оказывают услуги по подгонке одежды по фигуре школьника. На постоянной основе торговые организации совместно с производителями и поставщиками устраивают акции и скидки. К примеру, коллекции прошлых лет можно купить со скидкой до 50%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 июля по всей Беларуси стартовала расширенная продажа товаров для школьников, которая продлится по 1 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
10 августа пройдет финал Кубка Гродненской области по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика