ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончалась бывшая баскетболистка сборной Беларуси 18-летняя Яна Зуборенко

06.08.2019 16:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Скончалась бывшая баскетболистка сборной Беларуси 18-летняя Яна Зуборенко
Белорусская федерация баскетбола

1 августа на 19-м году жизни скоропостижно скончалась воспитанница могилевской школы баскетбола Яна Зуборенко, сообщили в Белорусской федерации баскетбола. Причины гибели молодой спортсменки не называются.

Скончалась бывшая баскетболистка сборной Беларуси 18-летняя Яна Зуборенко В Молодечно подросток скончался во время игры в футбол

Прошлым летом в составе женской сборной Беларуси U-17 Яна Зуборенко принимала участие в Чемпионате мира, который проходил в Минске. Также спортсменка была участницей чемпионатов Европы U-16 (2017), U-18 (2018) и Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2017). Летом 2018 года баскетболистка поступила в Белорусский государственный университет и приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Прощание с Яной Зуборенко состоялось 6 августа на Пашковском кладбище в Могилеве.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
38 организаций района не установили кассово-суммирующие аппараты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика