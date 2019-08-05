Скончалась бывшая баскетболистка сборной Беларуси 18-летняя Яна Зуборенко

Источник материала: Аргументы и факты

1 августа на 19-м году жизни скоропостижно скончалась воспитанница могилевской школы баскетбола Яна Зуборенко, сообщили в Белорусской федерации баскетбола. Причины гибели молодой спортсменки не называются.

Прошлым летом в составе женской сборной Беларуси U-17 Яна Зуборенко принимала участие в Чемпионате мира, который проходил в Минске. Также спортсменка была участницей чемпионатов Европы U-16 (2017), U-18 (2018) и Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2017). Летом 2018 года баскетболистка поступила в Белорусский государственный университет и приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Прощание с Яной Зуборенко состоялось 6 августа на Пашковском кладбище в Могилеве.