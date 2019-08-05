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Парень из Минска снял пранк с велосипедами «Колобайк». Но он никому не понравился

06.08.2019 18:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети появилось видео, на котором парень из Минска играет в вандала и разбрасывает арендованные велосипеды по городу в самые, как ему, видимо, кажется, неожиданные места. Ролик с характерным названием «Самый глупый пранк года» загрузили на платформу YouTube, и за сутки его просмотрели почти восемь тысяч раз.

В первых кадрах грозный парень в капюшоне, маске и солнцезащитных очках выкатывает велосипед сервиса «Колобайк» на проезжую часть. Затем свешивает его с ограждения рядом со стройкой, кладет на крышу остановки, прячет в подземном переходе, оставляет на рельсах, бросает на капот чужой машины и даже отвинчивает велосипедное седло. В конце транспортное средство кладут в багажник авто и увозят.

На 2:50 минуте в кадре появляется неравнодушный водитель. Он на ходу спрашивает, что происходит, почему велосипед торчит из багажника и авто с российскими номерами. Второй герой видео вперемешку с матом советует ему вызвать полицию (да, именно ее). Через какое-то время за пранкерами приезжают сотрудники ГАИ. Парень за рулем выходит из автомобиля и советует оператору закрыть машину. На этом ролик заканчивается.

Кажется, сюжет пользователям платформы YouTube не понравился. Он собрал 528 дизлайков против шести лайков, а в комментариях советуют массово пожаловаться на видео. Слов там, кстати, не выбирают.

 
Теги: Минск
 
 
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