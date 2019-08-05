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Официально: Минское «Торпедо» снимается с чемпионата Беларуси

06.08.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичная команда «Торпедо» уведомила АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе, сообщается на сайте ведомства.

Свое решение директор «автозаводцев» Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В тексте заявления подчеркивается, что «Торпедо» добровольно отказывается от дальнейших выступлений в рамках «Беларусбанк — высшей лиги» в связи с финансовыми проблемами.


Согласно пункту 3.16 регламента первенства Беларуси по футболу, решение об исключении команды из состава участников по ходу чемпионата принимается Исполкомом АБФФ. В связи с этим на ближайшем заседании главного руководящего органа федерации будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе команды «Торпедо» (Минск).

В случае одобрения в остальных матчах «Торпедо» будет засчитано техническое поражение 0:3.

Напомним, в субботнем матче Кубка Беларуси по футболу минское «Торпедо» проиграло БАТЭ со счетом 1:8. После чего главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что «Торпедо» свой путь закончило.

В чемпионате в 16 турах команда добыла всего одну победу над «Ислочью» во втором туре и забила всего четыре гола.
 
Теги: Минск
 
 
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Столичная команда «Торпедо» уведомила АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе, сообщается на сайте ведомства.
 
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