Официально: Минское «Торпедо» снимается с чемпионата Беларуси

Свое решение директор «автозаводцев» Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В тексте заявления подчеркивается, что «Торпедо» добровольно отказывается от дальнейших выступлений в рамках «Беларусбанк — высшей лиги» в связи с финансовыми проблемами.









Согласно пункту 3.16 регламента первенства Беларуси по футболу, решение об исключении команды из состава участников по ходу чемпионата принимается Исполкомом АБФФ. В связи с этим на ближайшем заседании главного руководящего органа федерации будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе команды «Торпедо» (Минск).





В случае одобрения в остальных матчах «Торпедо» будет засчитано техническое поражение 0:3.





Напомним, в субботнем матче Кубка Беларуси по футболу минское «Торпедо» проиграло БАТЭ со счетом 1:8. После чего главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что «Торпедо» свой путь закончило.





В чемпионате в 16 турах команда добыла всего одну победу над «Ислочью» во втором туре и забила всего четыре гола.



