|
Официально: Минское «Торпедо» снимается с чемпионата Беларуси
Источник материала: Партизан
Столичная команда «Торпедо» уведомила АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе, сообщается на сайте ведомства.
Свое решение директор «автозаводцев» Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В тексте заявления подчеркивается, что «Торпедо» добровольно отказывается от дальнейших выступлений в рамках «Беларусбанк — высшей лиги» в связи с финансовыми проблемами.
Согласно пункту 3.16 регламента первенства Беларуси по футболу, решение об исключении команды из состава участников по ходу чемпионата принимается Исполкомом АБФФ. В связи с этим на ближайшем заседании главного руководящего органа федерации будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе команды «Торпедо» (Минск).
В случае одобрения в остальных матчах «Торпедо» будет засчитано техническое поражение 0:3.
Напомним, в субботнем матче Кубка Беларуси по футболу минское «Торпедо» проиграло БАТЭ со счетом 1:8. После чего главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что «Торпедо» свой путь закончило.
В чемпионате в 16 турах команда добыла всего одну победу над «Ислочью» во втором туре и забила всего четыре гола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная команда «Торпедо» уведомила АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе, сообщается на сайте ведомства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)