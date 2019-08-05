На фестиваль “Квартала” в Одессе Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ

Из ответа на запрос издания в Офис президента Украины: “Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)”.





Детали: В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.





Деньги из госбюджета не расходовались.









Фото: Культурометр

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.





В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.





Что было раньше: Местное издание “Думская” писало, что охрана и обслуга президента прилетала в Одессу президентским самолетом Ан-148.





История вопроса:





26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта “Лига смеха” и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.



