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В Минске попробуют отвести Европу от края пропасти

06.08.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» пройдет 7-8 октября в Минске.

Как сообщили сегодня в Национальном пресс-центре организаторы форума, в условиях нарастающего геополитического противостояния он соберет уникальный состав участников.

Важным событием в международной жизни страны обещает стать второй Форум «Минского диалога», который пройдет 7-8 октября в Минске. В этом году мероприятие будет называться «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Его организатором выступает Совет по международным отношениям «Минский диалог», который намерен обеспечить открытый диалог между всеми стейкхолдерами региональной безопасности, несмотря на нарастающее военно-политическое и информационное противостояние, а также приблизить экспертные наработки к лицам, принимающим политические решения.

Генеральный партнер форума – Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия). Партнерами также станут: проект GCRF COMPASS (реализуется Кентским и Кембриджским университетами), Фонд им. Фридриха Эберта (Германия), Корпорация РЭНД (США), Институт Европы РАН (Россия), Центр исследований безопасности при Университете ETH Zurich (Швейцария), Австро-Французский центр примирения в Европе, SCHNEIDER Group (Германия-Беларусь), Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко (Россия), Европейская лидерская сеть (Великобритания), Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова (Россия), отель Minsk Marriott и другие.


Основными темами форума станут: стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и меры доверия в области безопасности; журналистика в эпоху информационных войн; будущее ЕАЭС; потенциал инициативы «Пояс и путь» как инструмента совместимости; перспективы урегулирования конфликта на Донбассе; возможности Беларуси стать историей успеха европейской безопасности.


Фото НН
— С распадом Договора о ракетах средней и меньшей дальности и системы контроля над вооружениями исчезает еще одна опора стратегической стабильности и европейской безопасности. Это означает, что Европа неизбежно будет втянута в гонку вооружений, а военные риски в Восточной Европе станут еще выше, — отмечает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — Поэтому в этом году дискуссии на форуме будут носить особенно практический характер. Форум станет фактически первым мероприятием в Восточной Европе, где в таком широком и репрезентативном формате будут обсуждаться новые реалии в европейской безопасности.

Среди спикеров форума высокопоставленные официальные лица и ведущие эксперты из России, США, ЕС, Китая, стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Свое участие в его работе уже подтвердили: экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес; экс-министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску; директор Института Европы РАН Алексей Громыко; экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу; координатор Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Виизе; экс-президент Rai Моника Моджиони, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм; депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, глава украинского центра «Пента» Владимир Фесенко и др.


Первый Форум «Минского диалога» состоялся в мае 2018 года. Он собрал более 500 участников из 59 стран, включая Генерального секретаря ОБСЕ, высокопоставленных представителей НАТО, ОДКБ, Совета Европы и Совета государств Балтийского моря. Освещали работу Форума журналисты около 100 средств массовой информации, в том числе и зарубежных.

Аккредитация представителей СМИ на предстоящий форум уже открыта (соответствующую форму нужно заполнить на сайте «Минского диалога»).
 
Теги: Минск
 
 
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Форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» пройдет 7-8 октября в Минске.
 
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