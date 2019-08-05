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Белорусских тяжелоатлетов отправили на "лесоповал"
Источник материала: Партизан
Сборную Беларуси по тяжёлой атлетике отправили на "лесоповал".
В лесу возле Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" под Минском спортсмены и спортсменки чистили лес от сломанных сильным ветром деревьев. Перед этим с тяжелоатлетами провели инструктаж, чтобы не было травм. На всякий случай рядом дежурили врачи.
В сюжете отмечается, что особую активность на "лесоповале" продемонстрировал олимпийский чемпион Андрей Арямнов, который с детства знает, что такое заготовка дров. Серебряная призёрка Рио Дарья Наумова погнула грабли, а кто-то из спортсменов их даже сломал.
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Сборную Беларуси по тяжёлой атлетике отправили на "лесоповал".
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