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Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Источник материала: Партизан
Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет.
Один из самых известных романов Моррисон — «Возлюбленная» — был посвящен чернокожей женщине, которая убила свою дочь, чтобы спасти ее от рабства. За этот роман в 1988 году она получила Пулитцеровскую премию.
Моррисон стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе.
Последний роман Тони Моррисон «Боже, храни мое дитя» вышел в 2015 году.
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Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет.
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