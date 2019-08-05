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На месте велозавода построят гостиницу и технопарк
Источник материала: Myfin
Планируется модернизация производственной зоны площадью 132,8 га. Это территория в центральной планировочной зоне города: проспект Партизанский – участок 2-го кольца – границы ландшафтно-рекреационной зоны 27ЛР – участок 1-го транспортного кольца.
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На территории Мотовело может появится технопарк республиканского уровня.
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