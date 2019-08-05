В Барановичах микроавтобус с десятью пассажирами столкнулся с «легковушкой»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 августа. Автомобиль «Шевроле» под управлением 34-летнего жителя Логойска двигался по улице Промышленной со стороны деревни Малая Колпеница в направлении улицы Кирова города Барановичи.

По информации портала «Наш край», на пересечении улиц Минской и Промышленной водитель легкового автомобиля проигнорировал требование дорожного знака и вовремя не остановился. В результате произошло столкновение с микроавтобусом «Рено», который ехал со стороны деревни Дубровно.

Помимо водителя в автобусе находилось еще десять пассажиров: сотрудники строительной фирмы из Столбцов направлялись для выполнения работ на одном из объектов. К счастью. во время ДТП никто из находившихся внутри перевернутого буса не пострадал. По факту аварии проводится проверка.