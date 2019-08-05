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В Барановичах микроавтобус с десятью пассажирами столкнулся с «легковушкой»

06.08.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах микроавтобус с десятью пассажирами столкнулся с «легковушкой»
Фото: ОГАИ Барановичского ГОВД / Наш край

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 августа. Автомобиль «Шевроле» под управлением 34-летнего жителя Логойска двигался по улице Промышленной со стороны деревни Малая Колпеница в направлении улицы Кирова города Барановичи.

В Барановичах микроавтобус с десятью пассажирами столкнулся с «легковушкой» Авария со смертельным исходом произошла в Барановичском районе

По информации портала «Наш край», на пересечении улиц Минской и Промышленной водитель легкового автомобиля проигнорировал требование дорожного знака и вовремя не остановился. В результате произошло столкновение с микроавтобусом «Рено», который ехал со стороны деревни Дубровно.

Помимо водителя в автобусе находилось еще десять пассажиров: сотрудники строительной фирмы из Столбцов направлялись для выполнения работ на одном из объектов. К счастью. во время ДТП никто из находившихся внутри перевернутого буса не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 34
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Авария произошла около 8 часов утра 6 августа рядом с деревней Малая Колпеница.
 
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