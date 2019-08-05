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Матпомощь к учебному году в Минске получат 26,5 тыс. многодетных семей

06.08.2019 19:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Матпомощь к учебному году в Минске получат 26,5 тыс. многодетных семей
АиФ

В Минске материальную помощь к учебному году получат более 26,5 тыс. многодетных семей. Об этом сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна РЫСЕВЕЦ.

Матпомощь к учебному году в Минске получат 26,5 тыс. многодетных семей Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб.

Специалист отметила, что единовременное социальное пособие на подготовку к школе ежегодно получают многодетные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. Его размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года. В текущем году это 69,02 руб. на одного ребенка, пишет БЕЛТА.

На такую помощь могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются в школах (на уровне базового и общего среднего образования, в том числе в учреждениях специального образования). С учетом статистики по Минску такие выплаты в 2019 году запланированы на 26 тыс. 508 получателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Ее размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума – 69,02 руб. на одного ребенка.
 
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