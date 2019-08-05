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Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»
Источник материала: СТВ
Сериал «Бригада» не видел, наверное, только ленивый. Этот легендарный сериал показал суровость 90-ых. В центре сюжета находятся четыре друга, которые объединились в преступную группировку. 15 серий о самых настоящих русских гангстерах принесли актерам славу, а зрителю незабываемые воспоминания. Вспомнить главных героев и поностальгировать можно в нашем материале.
Сергей Безруков
Главарем преступной группы был Саша Белый. Эти имя и фамилия известны всем: на него равнялись, за ним подражали, он был очень опасный и крутой. До «Бригады» о Безрукове мало кто знал, поэтому съемки в сериале принесли актеру бешеную популярность. Сейчас 45-летнего актера называют одной из главных российских звезд кино. Сергей снялся в таких известных фильмах как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Каникулы строгого режима» и сериале «Годунов». Сейчас актер активно продолжает свою творческую деятельность, снимается в кино и играет в театре. Актер женат, воспитывает дочь и сына.
Екатерина Гусева
Жена Саши Белого – Ольга – образец жены криминального авторитета. Она мудрая и сильная, а еще она бесстрашная. Ольга изначально была скромной девушкой, играющей на скрипке, однако рядом с мужем она становится другой. Роль Ольги принесла Екатерине Гусевой популярность, поэтому сейчас актриса продолжает трудиться над успешной кинокарьерой, работает в театре, а в 2009 году получила звание заслуженной артистки России. Сейчас актрисе 43 года.
Дмитрий Дюжев
Роль «Космоса» блестяще сыграл Дмитрий Дюжев. После выхода культового сериала на экраны актер проснулся не просто знаменитым, его теперь знала в лицо вся страна. Актер не упускал момент и строил карьеру. После «Бригады» Дюжев стал активно сниматься в кино, а также попробовал себя в роли ведущего и певца. В этом году вышел фильм «Тобол», в котором 41-летний Дюжев сыграл Петра I.
Павел Майков
Еще один бандит из группировки носил кличку «Пчела». Его сыграл Павел Майков, актер театра и кино. После роли уважаемого человека, Павел не бросил кино, продолжил сниматься и режиссировать. Также Майков пробовал себя в музыкальной карьере. Сейчас Майкову 43 года. Недавно Павел сыграл в сериале «Измены» и «Ольга», а еще в нашумевшем фильме «Лед».
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков стал звездой сериалов «Бумер» и «Левиафан». В 2012 году получил звание заслуженного артист России. Актера заметили в фильме «Тарас Бульба». Сейчас 47-летний Вдовиченков участвует в съемках социальной драмы «Учителя». Владимир сыграет вместе с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Мазуровым.
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Сериал «Бригада» не видел, наверное, только ленивый. Этот легендарный сериал показал суровость 90-ых. В центре сюжета находятся четыре друга, которые объединились в...
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