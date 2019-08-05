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Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей
Источник материала: СТВ
Одна из самых высоких пород собак – ирландский волкодав – может выглядеть пугающей издалека, но на самом деле они милые, ласковые, а иногда и абсолютно смешные животные.
Рост этой породы собак может составлять до 86 сантиметров.
Сложно поверить, но было время, когда эта порода собак практически вымерла. В прошлом этих животных использовали для охоты, но когда количество волков и лосей резко уменьшилось в Ирландии, то спрос на эту породу уменьшился. Но, к счастью, волкодавов удалость спасти от вымирания.
Ирландские волкодавы раньше охотились на крупную дичь, такую как кабан и олень. Обладая большим ростом и навыками, собаки становятся отличными охотниками, их даже до сих пор используют для выпаса овец. Но сторожевой собакой волкодаву не быть – эта порода не недолюбливает незнакомцев и не агрессивна по отношению к ним.
Издание Bored Panda
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Одна из самых высоких пород собак – ирландский волкодав – может выглядеть пугающей издалека, но на самом деле они милые, ласковые, а иногда и абсолютно смешные...
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