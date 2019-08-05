Болтон призывает Россию не делать ставку на Мадуро

Источник материала: Интерфакс

Советник президента США по безопасности Джон Болтон во вторник призвал РФ и КНР прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы вновь призываем Россию, а особенно тех, кто контролируют ее финансы: не играйте по-крупному в проигранном пари", - сказал он во время выступления в Перу.

Кроме этого, Болтон обратился к Китаю, отметив, что лучший способ для Пекина "компенсировать финансовые убытки" от поддержки Каракаса это поддержать силы оппозиционера Хуана Гуайдо, которого Вашингтон считает временным президентом Венесуэлы.

Также Болтон упомянул, что новый указ президента США Дональда Трампа, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в юрисдикции Соединенных Штатов, дает американской администрации право принимать меры против иностранных структур, которые оказывают какую-либо поддержку представителям Венесуэлы, подпавшим под санкции.

"Также мы направляем сигнал сторонним силам, желающим вести дела с режимом Мадуро и извлекающим выгоду от коррумпированного и умирающего режима: проявите предусмотрительность, нет нужды рисковать своим бизнесом (в связи с позицией - ИФ) США", - отметил он.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы, находящееся в США.

Согласно указу Трампа, который вступает в силу 5 августа по местному времени, "в целях принятия дополнительных мер в отношении чрезвычайного положения" в Венесуэле и "в свете продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами", "все имущество и интересы в собственности правительства Венесуэлы, находящиеся в Соединенных Штатах" или попадающие впоследствии в США или под контроль любого американского лица, "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны".

Болтон ранее заявлял, что США во вторник на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы.