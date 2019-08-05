Беларусь увеличит экспорт нефтепродуктов в Украину на 25% на фоне снижения поставок из РФ

Источник материала: Интерфакс

Российские нефтетрейдеры, недавно приостановившие работу на рынке Украины, в июле закачали дополнительные 40 тыс. тонн дизтоплива в собственные хранилища, чтобы не платить спецпошлины, сообщил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, это свидетельствует о том, что компании заинтересованы в продолжении работы в Украине.

"Уже в августе мы достигнем существенной диверсификации (поставок дизтоплива - ИФ). Если раньше поставки из России составляли около 45%, то мы ждем, что в августе они составят не более 25%, а в сентябре этот показатель может сократиться до 10-15%", - сказал Герус.

В то же время он подчеркнул, что российские компании, поставляющие нефтепродукты в Украину, могут продолжить работу на этом рынке, однако должны в полном объеме платить все пошлины.

"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое. То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) хотел поставлять на Украину 80 тыс. тонн, но пока не получил разрешение от российского министерства", - сказал он.

В "ЛУКОЙЛе" "Интерфаксу" пока не ответили на запрос.

Не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из Польши и Литвы - в два раза, из Беларуси - на 25%. Он также сообщил, что государственная компания "Укргазвидобування" с августа начинает трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тыс. тонн дизтоплива.

Герус также не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину.

В то же время он отметил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей иностранных поставщиков, но и максимальная диверсификации поставок с уменьшением доминирующей доли российского топлива в структуре импорта.

"Мощности нефтетерминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов. "Укрзализныця" может обеспечить достаточное количество подвижного состава для их перевозки. Также "Укрзализныця" сформирует неснижаемый запас дизтоплива для стабильной работы", - сообщил в свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В итоге введение спецпошлин, по его словам, не вызовет дефицита нефтепродуктов в Украине.

Омелян также сообщил, что во вторник было принято решение сформировать оперативный логистический штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины и государственными компаниями.

Герус также заявил на брифинге, что не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране. "Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал он.

В то же время Герус отметил, что проблемы могут возникнуть в логистике, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - подчеркнул он.

Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас сократить зависимость от нее.

Правительство Украины с 1 августа 2019 года ввело спецпошлину в 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом. С 1 октября текущего года она возрастет до 4%. В свою очередь, пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Это постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.