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Школьные ярмарки в столице пройдут у Дворца спорта и в Культурно-спортивном центре БЖД

06.08.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общегородская школьная ярмарка «Пора в школу!» пройдет 17-18 августа у Дворца спорта. А неделей позже, 23 и 24 августа, расширенная продажа товаров школьного ассортимента будет организована в Культурно-спортивном центре БЖД.

 Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Светлана Кахро, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Те, кто не успеет попасть в столице на общегородскую ярмарку, смогут совершить покупки на расширенной распродаже на ул. Чкалова, —  уточнила С. Кахро.

Всего же в стране организовано более 500 школьных базаров, ярмарок, расширенных распродаж к школьному сезону. Около 6 тыс. розничных объектов торговли реализуют школьный ассортимент товаров.



Покупателям предложено около 500 моделей одежды для мальчиков и девочек, 200 моделей обуви, около 100 моделей ранцев, рюкзаков и пр. Как сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания — начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Мельникова, стоимость экипировки младшего школьника составит до 750 рублей, старшеклассника – до 890 рублей.

Кстати, выгодно совершить покупки помогут общереспубликанские дни скидок, которые пройдут 24 и 25 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Общегородская школьная ярмарка «Пора в школу!» пройдет 17-18 августа у Дворца спорта. А неделей позже, 23 и 24 августа, расширенная продажа товаров школьного...
 
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