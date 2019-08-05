Школьные ярмарки в столице пройдут у Дворца спорта и в Культурно-спортивном центре БЖД

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Светлана Кахро,корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Те, кто не успеет попасть в столице на общегородскую ярмарку, смогут совершить покупки на расширенной распродаже на ул. Чкалова, — уточнила С. Кахро.





Всего же в стране организовано более 500 школьных базаров, ярмарок, расширенных распродаж к школьному сезону. Около 6 тыс. розничных объектов торговли реализуют школьный ассортимент товаров.













Покупателям предложено около 500 моделей одежды для мальчиков и девочек, 200 моделей обуви, около 100 моделей ранцев, рюкзаков и пр. Как сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания — начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Мельникова, стоимость экипировки младшего школьника составит до 750 рублей, старшеклассника – до 890 рублей.





Кстати, выгодно совершить покупки помогут общереспубликанские дни скидок, которые пройдут 24 и 25 августа.



