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Школьные ярмарки в столице пройдут у Дворца спорта и в Культурно-спортивном центре БЖД
Источник материала: Партизан
Общегородская школьная ярмарка «Пора в школу!» пройдет 17-18 августа у Дворца спорта. А неделей позже, 23 и 24 августа, расширенная продажа товаров школьного ассортимента будет организована в Культурно-спортивном центре БЖД.
Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Светлана Кахро,
— Те, кто не успеет попасть в столице на общегородскую ярмарку, смогут совершить покупки на расширенной распродаже на ул. Чкалова, — уточнила С. Кахро.
Всего же в стране организовано более 500 школьных базаров, ярмарок, расширенных распродаж к школьному сезону. Около 6 тыс. розничных объектов торговли реализуют школьный ассортимент товаров.
Покупателям предложено около 500 моделей одежды для мальчиков и девочек, 200 моделей обуви, около 100 моделей ранцев, рюкзаков и пр. Как сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания — начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Мельникова, стоимость экипировки младшего школьника составит до 750 рублей, старшеклассника – до 890 рублей.
Кстати, выгодно совершить покупки помогут общереспубликанские дни скидок, которые пройдут 24 и 25 августа.
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Общегородская школьная ярмарка «Пора в школу!» пройдет 17-18 августа у Дворца спорта. А неделей позже, 23 и 24 августа, расширенная продажа товаров школьного...
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