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Найти человека: пропавшая минчанка разыскивается в столице

06.08.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отделом уголовного розыска Партизанского РУВД разыскивается Березовская Ольга Игоревна, 1987 г. р., сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Женщина проживает в Минске на ул. Стахановской. В субботу, 27 июля текущего года, она перестала выходить на связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 30–35 лет, рост около 160–170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы волнистые, голос глухой, речь ясная.

Если вы узнали изображенную на фото женщину или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите об этом в милицию по телефонам: 8(017) 278-48-56, 8(017) 278-48-56 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото minsk.mvd.gov.by
 
Теги: Минск
 
 
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Отделом уголовного розыска Партизанского РУВД разыскивается Березовская Ольга Игоревна, 1987 г. р., сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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