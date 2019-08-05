Найти человека: пропавшая минчанка разыскивается в столице









Женщина проживает в Минске на ул. Стахановской. В субботу, 27 июля текущего года, она перестала выходить на связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.





Приметы разыскиваемой: на вид 30–35 лет, рост около 160–170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы волнистые, голос глухой, речь ясная.





Если вы узнали изображенную на фото женщину или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите об этом в милицию по телефонам: 8(017) 278-48-56, 8(017) 278-48-56 или 102. Конфиденциальность гарантируется.





Фото minsk.mvd.gov.by