СМИ: наследный принц Саудовской Аравии запустил план свержения Эрдогана, попортившего ему репутацию после убийства Хашогги

Мухаммед бин Салман

По данным Middle East Eye, в распоряжении которого оказался конфиденциальный отчет, подготовленный для правительства соседних Объединенных Арабских Эмиратов, программа была разработана после того, как наследный саудовский принц Мухаммед бин Салман, которого издание называет де-факто правителем королевства, решил, что был "слишком терпеливым" с Эрдоганом после убийства оппозиционного Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле.









В материале отмечается, что расправа над Хашогги вызвала международный резонанс во многом именно из-за реакции Турции, призывавшей Саудовскую Аравию к ответу. В частности, ЦРУ и сенат США согласились с выводами турецкой разведки о том, что бин Салман лично причастен к трагедии.





В докладе, на который ссылается Middle East Eye, говорится, что Эрдоган "зашел слишком далеко" в своей кампании по дискредитации Саудовской Аравии и кронпринца. Документ гласит, что Турция не оказала существенного содействия расследованию убийства, но вместо этого способствовала появлению "дезинформации" в СМИ, нацеленной на "искажение имиджа королевства и разрушение репутации наследного принца".





В результате Эр-Рияд решил, что настало время "усилить ответный удар" и ослабить влияние президента Турции в регионе. Согласно плану, Саудовская Аравия намерена задействовать все возможные инструменты для жесткого давления на правительство Эрдогана. В первую очередь королевство собирается постепенно прекратить инвестиции в турецкую экономику, сократить туристические потоки в страну и объем импорта, а главное - минимизировать роль Турции в вопросах ислама.





Эр-Рияд рассчитывает, что Эрдоган переключится на решение внутренних проблем и в конце концов будет свергнут оппозицией или же начнет совершать ошибки, преодолевая кризис за кризисом, что не останется без снимания СМИ. На прошлой неделе уже появились первые признаки того, что Саудовская Аравия начала приводить свой план в действие: власти королевства заблокировали в порту Дуба 80 турецких грузовиков, перевозящих текстильную продукцию и химикаты, а в порту Джидда - 300 контейнеров с фруктами и овощами из Турции.





По данным министерства туризма Турции, в первые шесть месяцев 2019 года число саудовских туристов, посетивших страну, сократилось на 15%. Саудовская Аравия посылает официальной Анкаре и другие сигналы: по данным Middle East Eye, "в знак того, что руководство Саудовской Аравии разорвало свои отношения с... Эрдоганом и стало относиться к нему как к врагу", король Салман "без колебаний" одобрил рекомендацию своих советников не направлять президенту Турции официальное приглашение на саммит Организации исламского сотрудничества в Мекке.









В турецком правительстве знают о попытках наследного принца Саудовской Аравии разорвать отношения и пресекают их, поддерживая связь напрямую с его отцом, королем Салманом. По словам высокопоставленного источника издания в Турции, Эрдоган недавно обсудил с саудовским королем региональные вопросы и блокировку турецких грузов, а также пригласил всю семью Салмана, включая кронпринца, в Турцию.



