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Богатейшие люди мира, включая Безоса и Цукерберга, за день обеднели на $117 млрд из-за нового витка торговой войны США и Китая

06.08.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года в связи с обострением отношений США и Китая, пишут Bloomberg и Forbes. Индекс Dow Jones Industrial сократился на 2,9%, Nasdaq - на 3,6%, S&P 500 - на 3%.

Причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая. Накануне курс китайского юаня опустился до десятилетнего минимума. Это произошло после того, как США объявили о планах ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 300 млрд долларов, пишет newsru.com

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в намеренном ослаблении юаня с целью повышения конкурентоспособности китайского экспорта. ЦБ Китая заявил, что действия американских властей являются односторонним актом протекционизма и нарушают мировой финансовый порядок, а также вредят мировой экономике. По словам представителей регулятора, курс юаня определяется рынком и с 2005 года вырос на 38%.


Падение на финансовых рынках сказалось на состоянии богатейших людей мира. По данным Bloomberg, состояние 500 самых богатых бизнесменов мира уменьшилось за понедельник на 117 млрд долларов, или 2,1%. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос (-3,43 млрд долларов), президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (-3,25 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (-2,8 млрд долларов). Forbes пишет, что состояние 18 миллиардеров в понедельник уменьшилось более чем на 1 млрд долларов. Больше всех, по оценке журнала, потерял Арно - 4 млрд долларов. Состояние Цукерберга сократилось на 2,7 млрд долларов, а состояние бывшего гендиректора Oracle Ларри Эллисона - на 2,5 млрд.

Падение рынков затронуло и китайских миллиардеров. Состояние богатейшего бизнесмена Китая, основателя Tencent Ма Хуатэна уменьшилось на 1,6 млрд долларов и составило 38,3 млрд. Доходность десятилетних казначейских облигаций в то же время упала до самого низкого уровня с момента избрания президентом США Дональда Трампа.
 
 
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Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года в связи с обострением отношений США и Китая, пишут Bloomberg и Forbes. Индекс Dow Jones Industrial сократился на...
 
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