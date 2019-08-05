Богатейшие люди мира, включая Безоса и Цукерберга, за день обеднели на $117 млрд из-за нового витка торговой войны США и Китая

newsru.com Причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая. Накануне курс китайского юаня опустился до десятилетнего минимума. Это произошло после того, как США объявили о планах ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 300 млрд долларов, пишет





Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в намеренном ослаблении юаня с целью повышения конкурентоспособности китайского экспорта. ЦБ Китая заявил, что действия американских властей являются односторонним актом протекционизма и нарушают мировой финансовый порядок, а также вредят мировой экономике. По словам представителей регулятора, курс юаня определяется рынком и с 2005 года вырос на 38%.









Падение на финансовых рынках сказалось на состоянии богатейших людей мира. По данным Bloomberg, состояние 500 самых богатых бизнесменов мира уменьшилось за понедельник на 117 млрд долларов, или 2,1%. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос (-3,43 млрд долларов), президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (-3,25 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (-2,8 млрд долларов). Forbes пишет, что состояние 18 миллиардеров в понедельник уменьшилось более чем на 1 млрд долларов. Больше всех, по оценке журнала, потерял Арно - 4 млрд долларов. Состояние Цукерберга сократилось на 2,7 млрд долларов, а состояние бывшего гендиректора Oracle Ларри Эллисона - на 2,5 млрд.





Падение рынков затронуло и китайских миллиардеров. Состояние богатейшего бизнесмена Китая, основателя Tencent Ма Хуатэна уменьшилось на 1,6 млрд долларов и составило 38,3 млрд. Доходность десятилетних казначейских облигаций в то же время упала до самого низкого уровня с момента избрания президентом США Дональда Трампа.



