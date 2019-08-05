Лунный календарь садовода и огородника с 6 по 21 августа

С 6 августа (18.31) по 8 августа (23.35)
Луна в Скорпионе
Посев скороспелых зеленных, растений-сидератов (на зелёное удобрение) и газонных трав. Посадка контейнерных растений. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.
С 8 августа (23.35) по 11 августа (7.50)
Луна в Стрельце
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Уборка лука, озимого чеснока и выборочная – раннего картофеля.
С 11 августа (7.50) по 13 августа (18.35)
Луна в Козероге
Деление, посадка и пересадка травянистых многолетников, в том числе земляники. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Посев зеленных и растений-сидератов. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.
С 13 августа (18.35) по 16 августа (6.49)
Луна в Водолее. 15 августа Полнолуние в 15.29
Дни полнолуния – только лёгкий уход за почвой и растениями, а также уборка лука, озимого чеснока и раннего картофеля.
С 16 августа (6.49) по 18 августа (19.33)
Луна в Близнецах
Летний посев зеленных, газонной травы и растений-сидератов. Обрезка и прищипка побегов деревьев и кустарников (для лучшего вызревания). Полив и подкормка растений органическими удобрениями.
С 18 августа (19.33) по 21 августа (7.37)
Луна в Овне
Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Уборка лука и раннего картофеля.