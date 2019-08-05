Лунный календарь садовода и огородника с 6 по 21 августа

Источник материала: Аргументы и факты

С 6 августа (18.31) по 8 августа (23.35)

Луна в Скорпионе

Посев скороспелых зеленных, растений-сидератов (на зелёное удобрение) и газонных трав. Посадка контейнерных растений. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 8 августа (23.35) по 11 августа (7.50)

Луна в Стрельце

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Уборка лука, озимого чеснока и выборочная – раннего картофеля.

С 11 августа (7.50) по 13 августа (18.35)

Луна в Козероге

Деление, посадка и пересадка травянистых многолетников, в том числе земляники. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Посев зеленных и растений-сидератов. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 13 августа (18.35) по 16 августа (6.49)

Луна в Водолее. 15 августа Полнолуние в 15.29

Дни полнолуния – только лёгкий уход за почвой и растениями, а также уборка лука, озимого чеснока и раннего картофеля.

С 16 августа (6.49) по 18 августа (19.33)

Луна в Близнецах

Летний посев зеленных, газонной травы и растений-сидератов. Обрезка и прищипка побегов деревьев и кустарников (для лучшего вызревания). Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

С 18 августа (19.33) по 21 августа (7.37)

Луна в Овне

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Уборка лука и раннего картофеля.