Не только Миядзаки. 10 полных метров для тех, кто хочет называть себя знатоком японской анимации

Источник материала: Tut.by

Аниме-сериалы — дело затяжное: только на одно «Наруто» придется отвести больше одиннадцати дней непрерывного (!!!) просмотра. Если свободного времени у вас в обрез, но глянуть аниме хочется, смотрите анимационные «полнометражки» — уложитесь в несколько часов. Ловите десять аниме от десяти крутых режиссеров — здесь и классические фильмы, и классные новинки.

Порко Россо (1992)

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

Мы не могли не включить в наш список работу Хаяо Миядзаки — слишком уж хороши мультфильмы основателя Studio Ghibli. Но если «Унесенные призраками» и «Принцессу Мононоке» смотрели все, то картине «Порко Россо» вряд ли многие уделили должное внимание.

Советуем исправить эту ситуацию! Посмотрите аниме про Марко Паготта — пилота, разочаровавшегося в людях настолько, что он начал превращаться в свинью. Вместе с Марко вы переживаете воздушные дуэли, влюбленность и схватки с пиратами — обещаем, скучно точно не будет.

Твое имя (2016)

Режиссер: Макото Синкай.

Фильм «Твое имя» возглавил список самых кассовых аниме-фильмов, обогнав « Покемонов » и собрав в мировом прокате больше 350 миллионов долларов. Причин у такого успеха несколько: это и запоминающийся саундтрек, и интересный сюжет, и неповторимая рисовка, присутствующая во всех фильмах Макото Синкая.

Знаете сюжеты, в которых люди менялись телами? Вот в «Твоем имени» именно такая завязка: девушка из японской глуши оказывается в теле паренька, живущего в Токио. В итоге это все выливается в смесь драмы, комедии и романтического приключения. Еще там замешаны громадные кометы и временные петли — надеемся, теперь мы вас заинтересовали.

Паприка (2006)

Режиссер: Сатоси Кон.

Снам посвящено множество картин, вспомните хоть «Начало» Кристофера Нолана или «Малхолланд драйв» Дэвида Линча. Сатоси Кон тоже решил выстроить свое аниме вокруг грез, превратив «Паприку» в полуторачасовой сюрреализм.

Вы познакомитесь с Ацуко Тибо — психологом, который исследует устройство, позволяющее увидеть сны других людей. Для таких перемещений доктор использует свое альтер-эго — восемнадцатилетнюю Паприку, вместе с которой зрители проникнут в чужие сновидения. Больше мы вам ничего не расскажем: прочувствуйте глубину этого аниме самостоятельно.

Мирай из будущего (2018)

Режиссер: Мамору Хосода.

Мамору Хосода вновь заигрывает со временем. В 2006 году он выпустил аниме « Девочка, покорившая время », основанное на изменении прошлого, а в 2018-м представил фильм «Мирай из будущего», главный герой которого столкнется с гостьей из будущего. И нет, это не Алиса Селезнева — четырехлетнего мальчугана посетит его новорожденная сестра, превратившаяся в старшеклассницу. Запутано, сумбурно и очень интересно — «Мирай из будущего» понравится как взрослым, так и детям.

Призрак в доспехах (1995)

Режиссер: Мамору Осии.

Ни одно другое аниме не повлияло на киберпанк также сильно, как «Призрак в доспехах». Работой Мамору Осии вдохновлялись создатели «Матрицы», а Голливуд заработал на экранизации «Призрака в доспехах» 169 миллионов долларов. Эстетика этого анимационного фильма пользуется популярностью и в наше время, будущая игра «Cyberpunk 2077» — прямое тому подтверждение.

Действие аниме разворачивается в 2029 году. В этом времени люди пикчают себя технологичными имплантами, а в некоторых случаях вообще меняют обычное тело на кибернетическое. В такой оболочке оказалась главная героиня «Призрака в доспехах», Мотоко Кусанаги. Она — майор специального подразделения, так что вас ждут расследования, перестрелки с киборгами и тайны, которое хранит антиутопическое будущее. Все это подадут под неоновым соусом — каноны киберпанка необходимо соблюдать!

Форма голоса (2016)

Режиссер: Наоко Ямада.

Главный герой «Формы голоса» — школьник Сёя Исида. Любимое занятие юного задиры — издевательства над Сёко Нисимией, одноклассницей, лишенной слуха. В начале аниме травля приносит хулигану удовольствие, но с развитием сюжета он сам превращается в объект издевок. Теперь Сёя понимает, сколько боли он принес Сёко, и у парнишки появляется новая цель — извиниться перед девушкой и найти ей настоящих друзей.

У «Формы голоса» очень плавный, размеренный темп. Экшен здесь не нужен: он только отвлечет зрителя от персонажей, в чьи истории хочется погрузиться с головой. Да и идея фильма хороша: не каждый день натыкаешься на аниме, посвященное доверию, отзывчивости и инклюзивности.

Босоногий Гэн (1984)

Режиссер: Масаки Мори.

Основанное на одноименной манге, аниме «Босоногий Гэн» рассказывает об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Взрыв, его последствия и существование в послевоенной Японии — все это зрители переживут с Гэном Накаокой, мальчиком, принявшим решение бороться за свою жизнь.

Автор «Босоногого Гэна» стал одним из выживших при бомбардировке Хиросимы, и все события аниме происходили либо с ним, либо с его знакомыми. Здесь много боли и страданий, но за ними скрываются оптимизм и надежда: после просмотра «Босоногого Гэна» ты особенно сильно ценишь мирное небо над головой.

Акира (1988)

Режиссер: Кацухиро Отомо.

Об этой истории, нашпигованной байкерами, секретными экспериментами и суперспособностями, мы подробно рассказывали в нашем гайде . На производство ленты затратили 10 миллионов долларов, а выручили более 80: для конца 80-х такие сборы были рекордными.

«Акира» — это культовый феномен, который в скором времени окажется на больших экранах: экранизацию аниме спродюсирует Леонардо Ди Каприо. Дата премьеры пока неизвестна, но мы уверены в одном: в кинотеатрах эта японская антиутопия будет смотреться особенно эпично.

Укрась прощальное утро цветами обещания (2018)

Режиссер: Мари Окада.

Макия живет на этой земле уже много веков: девушка практически бессмертна. Однажды она встречает Эриала — обычного мальчонку, которому она становится мамой. Жизнь идет своим чередом, Эриал взрослеет, и Макия начинает волновать один вопрос: есть ли смысл в бессмертии, если ты переживешь своих любимых?

«Укрась прощальное утро цветами обещания» — это красивая сказка, совмещающая в себе фэнтези и драму. Трогательная музыка, чувственная рисовка, магия и любовь, пропитывающая каждую секунду этого аниме — отличный выбор для тех, чья душа требует чего-то романтического.

Я хочу съесть твою поджелудочную (2018)

Режиссер: Синъитиро Усидзима.

Это аниме начинается внезапно — со смерти главной героини. Это не спойлер, ведь вокруг этого крутится остальной сюжет: Сакура Ямаути смертельно больна, и описывает свою болезнь в специальном дневнике. Его находит ее одноклассник: так этот замкнутый парнишка становится единственным другом Сакуры, знающим о ее диагнозе. До смерти девушки остаются считанные месяцы, которые она собирается провести максимально ярко.

Да, сюжет аниме звучит мрачновато, но это и выделяет его на фоне других фильмов, посвященных японским школьникам. Здесь мало фансервиса и романтических клише: «Я хочу съесть твою поджелудочную» концентрируется на взаимоотношении между людьми, их тайнах и на том, что все мы смертны. Как итог — добротная картина, после просмотра которой начинаешь сильнее ценить своих близких и не растрачивать свое время на пустяки.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play