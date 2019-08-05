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Не только Миядзаки. 10 полных метров для тех, кто хочет называть себя знатоком японской анимации
Источник материала: Tut.by
Аниме-сериалы — дело затяжное: только на одно «Наруто» придется отвести больше одиннадцати дней непрерывного (!!!) просмотра. Если свободного времени у вас в обрез, но глянуть аниме хочется, смотрите анимационные «полнометражки» — уложитесь в несколько часов. Ловите десять аниме от десяти крутых режиссеров — здесь и классические фильмы, и классные новинки.
Порко Россо (1992)
Мы не могли не включить в наш список работу Хаяо Миядзаки — слишком уж хороши мультфильмы основателя Studio Ghibli. Но если «Унесенные призраками» и «Принцессу Мононоке» смотрели все, то картине «Порко Россо» вряд ли многие уделили должное внимание.
Советуем исправить эту ситуацию! Посмотрите аниме про Марко Паготта — пилота, разочаровавшегося в людях настолько, что он начал превращаться в свинью. Вместе с Марко вы переживаете воздушные дуэли, влюбленность и схватки с пиратами — обещаем, скучно точно не будет.
Твое имя (2016)
Фильм «Твое имя» возглавил список самых кассовых аниме-фильмов, обогнав «
Знаете сюжеты, в которых люди менялись телами? Вот в «Твоем имени» именно такая завязка: девушка из японской глуши оказывается в теле паренька, живущего в Токио. В итоге это все выливается в смесь драмы, комедии и романтического приключения. Еще там замешаны громадные кометы и временные петли — надеемся, теперь мы вас заинтересовали.
Паприка (2006)
Снам посвящено множество картин, вспомните хоть «Начало» Кристофера Нолана или «Малхолланд драйв» Дэвида Линча. Сатоси Кон тоже решил выстроить свое аниме вокруг грез, превратив «Паприку» в полуторачасовой сюрреализм.
Вы познакомитесь с Ацуко Тибо — психологом, который исследует устройство, позволяющее увидеть сны других людей. Для таких перемещений доктор использует свое альтер-эго — восемнадцатилетнюю Паприку, вместе с которой зрители проникнут в чужие сновидения. Больше мы вам ничего не расскажем: прочувствуйте глубину этого аниме самостоятельно.
Мирай из будущего (2018)
Мамору Хосода вновь заигрывает со временем. В 2006 году он выпустил аниме «
Призрак в доспехах (1995)
Ни одно другое аниме не повлияло на киберпанк также сильно, как «Призрак в доспехах». Работой Мамору Осии вдохновлялись создатели «Матрицы», а Голливуд заработал на
Действие аниме разворачивается в 2029 году. В этом времени люди пикчают себя технологичными имплантами, а в некоторых случаях вообще меняют обычное тело на кибернетическое. В такой оболочке оказалась главная героиня «Призрака в доспехах», Мотоко Кусанаги. Она — майор специального подразделения, так что вас ждут расследования, перестрелки с киборгами и тайны, которое хранит антиутопическое будущее. Все это подадут под неоновым соусом — каноны киберпанка необходимо соблюдать!
Форма голоса (2016)
Главный герой «Формы голоса» — школьник Сёя Исида. Любимое занятие юного задиры — издевательства над Сёко Нисимией, одноклассницей, лишенной слуха. В начале аниме травля приносит хулигану удовольствие, но с развитием сюжета он сам превращается в объект издевок. Теперь Сёя понимает, сколько боли он принес Сёко, и у парнишки появляется новая цель — извиниться перед девушкой и найти ей настоящих друзей.
У «Формы голоса» очень плавный, размеренный темп. Экшен здесь не нужен: он только отвлечет зрителя от персонажей, в чьи истории хочется погрузиться с головой. Да и идея фильма хороша: не каждый день натыкаешься на аниме, посвященное доверию, отзывчивости и инклюзивности.
Босоногий Гэн (1984)
Основанное на одноименной манге, аниме «Босоногий Гэн» рассказывает об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Взрыв, его последствия и существование в послевоенной Японии — все это зрители переживут с Гэном Накаокой, мальчиком, принявшим решение бороться за свою жизнь.
Автор «Босоногого Гэна» стал одним из выживших при бомбардировке Хиросимы, и все события аниме происходили либо с ним, либо с его знакомыми. Здесь много боли и страданий, но за ними скрываются оптимизм и надежда: после просмотра «Босоногого Гэна» ты особенно сильно ценишь мирное небо над головой.
Акира (1988)
Об этой истории, нашпигованной байкерами, секретными экспериментами и суперспособностями, мы подробно рассказывали в
«Акира» — это культовый феномен, который в скором времени окажется на больших экранах: экранизацию аниме спродюсирует Леонардо Ди Каприо. Дата премьеры пока неизвестна, но мы уверены в одном: в кинотеатрах эта японская антиутопия будет смотреться особенно эпично.
Укрась прощальное утро цветами обещания (2018)
Макия живет на этой земле уже много веков: девушка практически бессмертна. Однажды она встречает Эриала — обычного мальчонку, которому она становится мамой. Жизнь идет своим чередом, Эриал взрослеет, и Макия начинает волновать один вопрос: есть ли смысл в бессмертии, если ты переживешь своих любимых?
«Укрась прощальное утро цветами обещания» — это красивая сказка, совмещающая в себе фэнтези и драму. Трогательная музыка, чувственная рисовка, магия и любовь, пропитывающая каждую секунду этого аниме — отличный выбор для тех, чья душа требует чего-то романтического.
Я хочу съесть твою поджелудочную (2018)
Это аниме начинается внезапно — со смерти главной героини. Это не спойлер, ведь вокруг этого крутится остальной сюжет: Сакура Ямаути смертельно больна, и описывает свою болезнь в специальном дневнике. Его находит ее одноклассник: так этот замкнутый парнишка становится единственным другом Сакуры, знающим о ее диагнозе. До смерти девушки остаются считанные месяцы, которые она собирается провести максимально ярко.
Да, сюжет аниме звучит мрачновато, но это и выделяет его на фоне других фильмов, посвященных японским школьникам. Здесь мало фансервиса и романтических клише: «Я хочу съесть твою поджелудочную» концентрируется на взаимоотношении между людьми, их тайнах и на том, что все мы смертны. Как итог — добротная картина, после просмотра которой начинаешь сильнее ценить своих близких и не растрачивать свое время на пустяки.
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