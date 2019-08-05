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Бывший игрок БАТЭ перешел в брестское «Динамо»

06.08.2019 19:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник сборной Беларуси Михаил Гордейчук пополнил состав брестчан на правах свободного агента и подписал контракт до конца 2020 года.


Напомним, несколько дней назад казахстанский футбольный клуб «Тобол» из города Костанай и белорусский полузащитник Михаил Гордейчук приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию. В составе костанайского клуба Михаил провел 20 матчей и забил 3 гола.

Напомним, белорусский полузащитник более всего известен своими выступлениями за основного конкурента «Динамо Брест» — БАТЭ (2011−12, 2014−18 гг), с этим клубом он стал 6-кратным чемпионом страны, обладателем одного кубка и трех суперкубков Беларуси.

Кроме того, в 2017 году Гордейчук был признал лучшим футболистом страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Он подписал контракт до конца 2020 года.
 
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