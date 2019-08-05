ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теракты в Европе возможны, но это не повод для паники - глава МИД Бельгии

06.08.2019 19:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Угроза терактов в Европе продолжает оставаться реальной, но не следует поддаваться панике, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Нет причин считать, что сегодня отсутствует какой-либо риск террористической угрозы в Европе, а если точнее - в Бельгии. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Поэтому мы по-прежнему поддерживаем второй уровень готовности (по четырехбалльной шкале - ИФ) к террористической угрозе в общем по стране, но особенно третий уровень для целой серии объектов и мест, которые могут стать предметом усиленного внимания (террористов - ИФ)", - заявил Рейндерс во вторник в интервью каналу Bel RTL.

Так он прокомментировал доклад Совета Безопасности ООН о рисках террористических атак в текущем году.

"Угроза реальна, но это не означает, что сегодня надо испытывать более сильный страх, чем вчера. Просто надо отдавать себе отчет в том, что борьба против терроризма - это борьба надолго", - сказал глава бельгийского МИД.

Доклад СБ ООН предупреждает о рисках терактов в мире до конца текущего года. По мнению экспертов ООН, выжившие боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) приложат усилия для организации террористических нападений в международном масштабе, как только будут располагать для этого необходимыми условиями и средствами. Это, согласно докладу, "может происходить в неожиданных местах".

Рейндерс считает нормальным думать о том, что еще остается риск терактов на территории Европы в ближайшие месяцы, помня о серии террористических атак последних лет. Но он предлагает взвешенно подходить к докладу ООН.

"Каждый раз, когда публикуется подобный доклад, это привлекает внимание к рискам, которые еще угрожают сегодня. И я думаю, что это хорошо, когда все осознают, что следует оставаться бдительными", - отметил бельгийский министр.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угроза терактов в Европе продолжает оставаться реальной, но не следует поддаваться панике, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Гордейчук перешел в брестское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика