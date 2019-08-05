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В Минской области выставили на торги объекты недвижимости со стартовой ценой 1 БВ

06.08.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

19 объектов недвижимости со стартовой ценой 1 БВ выставлены на продажу в Минской области, сообщили в Миноблисполкоме со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

В Минской области выставили на торги объекты недвижимости со стартовой ценой 1 БВ
Объекты недвижимости коммунальной собственности находятся в Пуховичском, Воложинском, Стародорожском, Молодечненском, Слуцком, Узденском, Копыльском, а также Любанском районах.

Начальную минимальную цену установили специально для того, чтобы у покупателей была возможность приобрести недвижимость по льготной цене и открыть свое дело с минимум затрат, а остальные финансы направить на его продвижение. При этом основное требование такой продажи - осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов или строительство новых для развития бизнеса.

В случае необходимости проведения реконструкции на объекте, в договоре купли-продажи прописываются сроки ее исполнения. И покупатель не может проводить какие-либо сделки до выполнения этих условий.

Тем не менее покупатель в праве сам определить конкретный вид деятельности и направление использования земельного участка и объекта - из максимально возможных, которые определит местный исполнительный комитет.

Уже сейчас можно подать документы в комитет "Минскоблимущество" для покупки 3 объектов, расположенных в Копыльском и Воложинском районах, аукционы назначены на 15 августа.

 
 
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19 объектов недвижимости со стартовой ценой 1 БВ выставлены на продажу в Минской области, сообщили в Миноблисполкоме со ссылкой на Государственный комитет по...
 
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