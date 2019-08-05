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Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке и покинет свой пост 3 октября - газета

06.08.2019 19:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.

"Я покидаю пост посла Соединенных Штатов 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения (сенатом США - ИФ)", - говорится в заявлении посла.

"Я приложу все усилия для гладкой передачи полномочий, которая гарантирует: целям нашей внешней политики будет уделяться достаточно внимания", - отметил Хантсман.

В свою очередь газета отмечает, что Хантсман, который ранее занимал пост губернатора штата Юта (в 2005 - 2009 годах), по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.

Ранее Хантсман также занимал пост посла США в Сингапуре - в 1992-1993 годах, и посла в Китае в 2009 - 2011 годах. С 3 октября 2017 года он является послом США в РФ.

Газета The Salt Lake Tribune принадлежит семье Хантсмана.

 
 
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Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на...
 
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