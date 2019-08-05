В сети стартуют онлайн-курсы от ведущих университетов мира. Их 3,5 тыс — и все бесплатные

Источник материала: KYKY

Ресурс Open Culture анонсировал огромное число открытых онлайн-курсов от «великих университетов». Они стартуют в августе, и платить за них не придется.

Деньги, правда, могут попросить лишь в том случае, если вы захотите получить сертификат. Но не везде — это зависит от курса. В остальном обучающая программа бесплатная. Open Culture добавляет, что в список внесли «вечнозеленые» курсы — то есть те, которые начинаются, когда пожелает пользователь. В каталоге их 3,5 тысячи. Вот некоторые из них:

— Foundations of Virtual Instruction — Калифорнийский университет;

— Creative Writing: The Craft of Character — Уэслианский университет;

— Мой друг — робот: введение в социальную робототехнику — Томский государственный университет;

— Introduction to Research for Essay Writing — Калифорнийский университет в Ирвине;

— Influencing People — Университет Мичигана;

— Understanding Violence — Университет Эмори;

— Critical Thinking at University: An Introduction — Университет Лидса;

— Global Trends for Business and Society — Университет Пенсильвании;

— Meditation: A way to achieve your goals in your life — Корейский институт науки и технологий;

— The Architectural Imagination — Гарвардский университет.

С полным перечнем программ можно ознакомиться по ссылке .