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В сети стартуют онлайн-курсы от ведущих университетов мира. Их 3,5 тыс — и все бесплатные
Источник материала: KYKY>
Ресурс Open Culture
Деньги, правда, могут попросить лишь в том случае, если вы захотите получить сертификат. Но не везде — это зависит от курса. В остальном обучающая программа бесплатная. Open Culture добавляет, что в список внесли «вечнозеленые» курсы — то есть те, которые начинаются, когда пожелает пользователь. В каталоге их 3,5 тысячи. Вот некоторые из них:
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С полным перечнем программ можно ознакомиться по
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Ресурс Open Culture анонсировал огромное число открытых онлайн-курсов от «великих университетов». Они стартуют в августе, и платить за них не придется. Деньги, правда,...
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