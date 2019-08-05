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Делаем лето безопасным

06.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Делаем лето безопасным

Разнообразно и познавательно прошел День пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере «Ромашка». Дети учились эвакуироваться на случай чрезвычайной ситуации, играли и испытывали специальное оборудование спасателей. 

Началось мероприятие с тренировочной эвакуации. Ровно в 10.30 в лагере сработала пожарная сигнализация. В сопровождении воспитателей и вожатых дети покидали домики, делали это достаточно быстро и организованно. В данной тренировке приняли участие более 120 человек.

Позже работники пожарной аварийно-спасательной части показали и рассказали детям, как устроен и чем оборудован пожарный автомобиль, что есть в комплекте боевой одежды пожарных и, наконец, как они тушат огонь. Ребятам продемонстрировали в действии «ножницы», которые с легкостью режут толстые железные прутья. Этот инструмент помогает извлекать из автомобилей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.


Делаем лето безопасным

Ребята имели возможность посмотреть изнутри устройство автомобиля, посидеть в кабине, потрогать кнопки, рычаги и даже пообщаться по рации с дежурным центра оперативного управления Вороновского РОЧС. Казалось, любознательные исследователи разберут большую красную машину по частям! Был и долгожданный «дождь» из лафетного ствола с радугой. Дети смеялись, бегали и восторженно кричали: «Еще! Еще!»

Сотрудники МЧС — частые и без преувеличения любимые гости в «Ромашке». Дети всегда встречают их на ура. Спасатели помогают обучить детей важным правилам безопасности, которые помогут им сориентироваться в различных чрезвычайных ситуациях или избежать их.


Делаем лето безопасным

Ольга МИСЕЙКО,

директор ДОЛ «Ромашка».

Фото автора.

 
 
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Разнообразно и познавательно прошел День пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере «Ромашка». Дети учились эвакуироваться на случай чрезвычайной...
 
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