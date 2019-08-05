Служба учит многому

Источник материала: Вороновская газета





Призываясь на срочную военную службу, большинство ребят только по слухам знают, что их ожидает в ближайшие год или полтора. Как правило, их тревоги и страхи бывают напрасными.

Я служу на пограничной заставе. До этого вместе с ребятами, призвавшимися на срочную службу в Лидский пограничный отряд, проходил подготовку на внештатном учебном пункте. Здесь мы все постигали азы пограничной науки: изучали цели и задачи службы, обязанности и особенности, чтобы в самый ответственный момент быстро и на законных основаниях задержать нарушителя родных рубежей.

Честно говоря, связанных с «учебкой» негативных ожиданий было много, но ни одно не подтвердилось. Здесь нет жесткости и лицемерия, есть дисциплина и человеческое отношение. Да, каждый должен подчиняться своим командирам, выполнять их приказы, быть дисциплинированным и знать свое дело. Без этого служба не служба. Да и стражам государственной безопасности нашей страны необходима отличная подготовка.

Правду говорят, что первое время — самое сложное. Необходимо привыкнуть к режиму и понять, что на ближайшие год или полтора ты — военнослужащий. В учебном пункте помогают осознать высокую ответственность, связанную со спецификой пограничной службы.

Много внимания уделяется физической подготовке, так как выносливость пограничника может стоить государственной безопасности нашей страны. От хорошо бегающего и владеющего приемами рукопашного боя стража рубежей нарушителю не уйти!

В «учебке» солдаты занимаются не только физкультурой. Проводятся занятия, где изучается законодательство, регламентирующее деятельность органов пограничной службы, история и роль стражей границы. Без этих основных знаний никуда — так как перед пограничниками стоят сложные задачи.

Особое место в обучении солдат-срочников занимает теория тактики пограничной службы, которая потом отрабатывается на практике. Если по ходу возникают вопросы, то на них всегда преподаватели дают точные и полные ответы, подкрепляя их примерами из личного опыта.

Конечно, больше всего мы ждали выездов на полигон. Там были боевые стрельбы, отработка действий при обороне или наступлении на противника.

Время летит быстро. Казалось, только призвались, а учебный пункт уже нужно покидать. Сданы экзамены, все ребята разъехались по разным заставам, по другим учебным пунктам. Немного грустно, ведь за короткое время все успели сдружиться. Служба учит многому. Делает из нас мужчин.

Денис ЕВСЕЕНКО.

военнослужащий Лидского пограничного отряда.

Фото из архива автора.