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Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

06.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

По данным на вечер 6 августа, в области намолочено свыше 1 млн 36 тыс тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры  убраны на 271,8 тысячах гектаров, что составляет 84% к заданию. Близки к завершению жатвы Гродненский и Щучинский районы, где убрано свыше 96% площадей.

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Средняя урожайность по области достигла 38,1 центнера с гектара, что на 8,3 центнера превышает прошлогодний уровень.

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Среди районов по намолоту и урожайности лидирует Гродненский, где получено 168,8 тысячи тонн зерна. Как рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Андрей Юхневский, в большинстве сельхозпредприятий района уборка уже завершена. В среднем получили 59,5 центнера зерна с гектара. Наибольшей урожайности добились земледельцы СПК «Свислочь» ­– 85,58 ц/га, ПК имени Кремко – 75,8 ц/га, СПК имени Деньщикова – 71,7 ц/га.

В СПК «Нива-2003» Гродненского района, где мы побывали, уборка подходит к концу. Осталось обмолотить тритикале. На полях трудятся восемь комбайнов хозяйства. Еще два комбайна приехали на помощь из СПК имени Сенько Гродненского района.

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна
Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Председатель хозяйства Руслан Гоманчук доволен урожаем. Уже собрали 8,4 тысячи тонн зерна.  Каждый гектар в среднем дает 64 центнера зерна, что вдвое больше, чем в минувшем году. Радует и  то, что влажность его невысокая – 14-16 процентов. Весь дневной намолот за ночь на двух КЗСВ-40 полностью перерабатывается.

Порадовал и озимый рапс. Намолот рекордный – 1,5 тысячи тонн. С каждого гектара получено 55 центнеров маслосемян, что на 18 центнеров больше прошлогоднего. С переработкой рапса в нынешнем сезоне не будет проблем, ведь в  хозяйстве недавно закупили оборудование по переработке рапса. Сейчас ведется его монтаж. В результате смогут получать рапсовое масло и жмых для кормления свиней и крупного рогатого скота. И это очень важно, ведь животноводство — основная отрасль, обеспечивающая поступление денег в казну сельхозпредприятия.  

В погожие дни хлеборобы работают допоздна. В поле организовано двухразовое питание. Главный агроном Иван Матюк доволен  работой опытных комбайнеров Веслава Ковраха, Андрея Кривицкого, Валерия Петревича, Ивана Буйко, Андрея Олещика, водителя Александра Шереля. 

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Молодой комбайнер Александр Белявский успешно вписался в дружную команду комбайнеров со стажем. Для него это первая страда в таком качестве. И он старается показать себя с лучшей стороны. Комбайн «Полесье», на котором он работает, надежный и производительный. Это подтверждает и Иван Матюк. Таких комбайнов в хозяйстве четыре и они уже используются по 6-8 лет. 

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Оценивая предварительные результаты уборочной страды, главный агроном с 40-летним стажем отмечает, что в последние годы приходится приспосабливаться к капризам погоды, чтобы получить хороший урожай. Важно обеспечить высокое минеральное и органическое питание растениям. Только в таком случае сельхозкультуры легче переносят стресс от засухи. Предпочтение в хозяйстве отдают высокоурожайным сортам. Заранее готовят технику. Ведь потеря даже одного дня в период посевной или жатвы чревата недобором урожая.

Практически параллельно с жатвой хлебов земледельцы приспосабливают сельхоз-агрегаты для обработки почвы и сева озимых культур. Особое внимание уделяют кормам.

Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Фото Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
 
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По данным на вечер 6 августа, в области намолочено свыше 1 млн 36 тыс тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры  убраны на 271,8 тысячах гектаров, что составляет 84% к...
 
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