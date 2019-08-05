Аграрии Гродненщины намолотили 1 000 000 тонн зерна

Источник материала: Вороновская газета





По данным на вечер 6 августа, в области намолочено свыше 1 млн 36 тыс тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны на 271,8 тысячах гектаров, что составляет 84% к заданию. Близки к завершению жатвы Гродненский и Щучинский районы, где убрано свыше 96% площадей.





Средняя урожайность по области достигла 38,1 центнера с гектара, что на 8,3 центнера превышает прошлогодний уровень.





Среди районов по намолоту и урожайности лидирует Гродненский, где получено 168,8 тысячи тонн зерна. Как рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Андрей Юхневский, в большинстве сельхозпредприятий района уборка уже завершена. В среднем получили 59,5 центнера зерна с гектара. Наибольшей урожайности добились земледельцы СПК «Свислочь» ­– 85,58 ц/га, ПК имени Кремко – 75,8 ц/га, СПК имени Деньщикова – 71,7 ц/га.

В СПК «Нива-2003» Гродненского района, где мы побывали, уборка подходит к концу. Осталось обмолотить тритикале. На полях трудятся восемь комбайнов хозяйства. Еще два комбайна приехали на помощь из СПК имени Сенько Гродненского района.







Председатель хозяйства Руслан Гоманчук доволен урожаем. Уже собрали 8,4 тысячи тонн зерна. Каждый гектар в среднем дает 64 центнера зерна, что вдвое больше, чем в минувшем году. Радует и то, что влажность его невысокая – 14-16 процентов. Весь дневной намолот за ночь на двух КЗСВ-40 полностью перерабатывается.

Порадовал и озимый рапс. Намолот рекордный – 1,5 тысячи тонн. С каждого гектара получено 55 центнеров маслосемян, что на 18 центнеров больше прошлогоднего. С переработкой рапса в нынешнем сезоне не будет проблем, ведь в хозяйстве недавно закупили оборудование по переработке рапса. Сейчас ведется его монтаж. В результате смогут получать рапсовое масло и жмых для кормления свиней и крупного рогатого скота. И это очень важно, ведь животноводство — основная отрасль, обеспечивающая поступление денег в казну сельхозпредприятия.

В погожие дни хлеборобы работают допоздна. В поле организовано двухразовое питание. Главный агроном Иван Матюк доволен работой опытных комбайнеров Веслава Ковраха, Андрея Кривицкого, Валерия Петревича, Ивана Буйко, Андрея Олещика, водителя Александра Шереля.





Молодой комбайнер Александр Белявский успешно вписался в дружную команду комбайнеров со стажем. Для него это первая страда в таком качестве. И он старается показать себя с лучшей стороны. Комбайн «Полесье», на котором он работает, надежный и производительный. Это подтверждает и Иван Матюк. Таких комбайнов в хозяйстве четыре и они уже используются по 6-8 лет.





Оценивая предварительные результаты уборочной страды, главный агроном с 40-летним стажем отмечает, что в последние годы приходится приспосабливаться к капризам погоды, чтобы получить хороший урожай. Важно обеспечить высокое минеральное и органическое питание растениям. Только в таком случае сельхозкультуры легче переносят стресс от засухи. Предпочтение в хозяйстве отдают высокоурожайным сортам. Заранее готовят технику. Ведь потеря даже одного дня в период посевной или жатвы чревата недобором урожая.

Практически параллельно с жатвой хлебов земледельцы приспосабливают сельхоз-агрегаты для обработки почвы и сева озимых культур. Особое внимание уделяют кормам.





Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Фото Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/