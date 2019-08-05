Слуцкий райисполком за свой счёт обучит специалистов с последующим трудоустройством на мясокомбинат

Источник материала: Слуцк Город

В августе и сентябре этого года Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения с гарантированным трудоустройством на ОАО «Слуцкий мясокомбинат» по следующим профессиям: обвальщик мяса, жиловщик мяса и субпродуктов, формовщик колбасных изделий, боец скота, разборщик субпродуктов, обработчик мясных туш, изготовитель колбасной оболочки.

Срок обучения составит от 1 до 6 месяцев, обучение и проживание предоставляется за счёт средств Слуцкого райисполкома, при этом «студентам» будет выплачиваться стипендия, сообщается на сайте РИК.

Желающие могут обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул. Ленина, д. 134, каб. № 5. Телефоны: 8 01795 2-84-25, 8 01795 5-59-71.