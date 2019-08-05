Белорусы лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж»

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский завершился индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж». Финальным упражнением первого этапа стала «Стрельба с выносом точки прицеливания». Участники состязаний из положения лежа за три минуты поражали три мишени на дальности от 300 до 600 метров шестью выстрелами.





По результатам индивидуального зачета лучший результат показал Евгений К. из белорусской команды, заняв первые места в трех из семи упражнений. Он признан лучшим снайпером состязаний.

Также после первого этапа определился рейтинг каждой команды (сумма мест всех снайперов за упражнения). Восемь команд прошли во второй этап состязаний – парный зачет. Это команды нашей страны, Российской Федерации, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Вьетнама и Азербайджана.

–В индивидуальном зачете первое и второе место заняли белорусские снайперы, – отметил главный судья конкурса «Снайперский рубеж» полковник Владимир Белый. – Третье место у российского стрелка. В десятке сильнейших снайперов также представители Китая, Ирана и Казахстана. Среди команд во второй этап также вышли команды Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана. Эти восемь стран составят группу А и будут бороться за призовые места. Для остальных команд конкурс на этом не заканчивается. Они составят группу Б и будут состязаться во втором этапе за поощрительные призы командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Очень сильно прибавила команда Азербайджана по сравнению с прошлым годом. Откровением стала команда Вьетнама – дебютант состязаний. Она обошла сильных соперников, которые показывали хорошие результаты в прошлом году. Мощно прибавила команда Республики Узбекистан, которая наращивала результат с каждым упражнением. Хочу отметить, что судейство конкурса абсолютно объективное и беспристрастное. Судейская коллегия работает слаженно. Результаты первого этапа конкурса были утверждены единогласным решением судей. Желаю всем участникам удачи!

– Наши военнослужащие показывают высокие результаты, находятся в лидерах, – подчеркнул тренер белорусской команды подполковник Александр Полубинский. – Конкурс проходит в духе состязательности, борьба идет за каждый балл, но атмосфера дружественная. Каждое упражнение по-своему сложное. Любое из них может как поднять стрелка вверх по турнирной таблице, так и опустить вниз. Нужно учитывать силу и направление ветра, вносить поправки при стрельбе. Достойно выступает и команда военнослужащих срочной службы вне зачета. По результатам первого этапа она ненамного отстает от лидеров состязаний. Это тоже о многом говорит.

Подполковник Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора