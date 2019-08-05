Бизнесмен-меценат благоустраивает родную деревню в Кобринском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В свой летний отпуск бизнесмен, меценат и общественный деятель Иван Панасюк вместе с семьей едет на малую родину - в деревню Леликово Кобринского района. Большую же часть времени проводит в Испании, а в принципе живет на несколько стран и городов.





Иван Панасюк по-прежнему руководит работой Белорусского культурно-просветительского центра "Во имя Святой Евфросинии Полоцкой" в Новосибирске, где на его средства построена церковь. Как активный член попечительского совета Белорусского союза суворовцев и кадет регулярно бывает в Минске. И, конечно, его всегда рады видеть в родном селе.









Леликово - одна из самых отдаленных деревень Кобринского района с почти 500-летней историей, богатой на традиции, легенды и обряды. Одна знаменитая леликовская сваха чего стоит, костюм которой недавно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Иван Панасюк считает родную деревню уникальным социокультурным явлением, достойным исследования этнографов.









Похвастаться Леликово может и теннисным кортом с современным покрытием. Построил его для своих земляков на собственные средства Иван Панасюк. Открыли корт в августе 2006 года, и это было неординарное событие не только для района. Качество игровой площадки приехали оценить известные белорусские теннисисты, в том числе Владимир Волчков, Ольга Барабанщикова, представители Белорусской ассоциации тенниса. Состоялись товарищеские турниры. Гости были единодушны: корт европейского уровня, соответствует всем международным стандартам, можно любые состязания здесь проводить.

Рядом бизнесмен обустроил сельскую усадьбу с гостевым домом, где могут останавливаться спортсмены и любители тенниса для отдыха в деревне и занятий любимым видом спорта.













В день нашего приезда маленькие дочки мецената, двойняшки Мария и София, брали уроки у тренера из Бреста. Девочки, кстати, занимаются не только теннисом, но и плаванием, хореографией.





















"У меня друзья спрашивают, для чего в такой глуши я все это сделал, можно ведь было построить корт и усадьбу под Москвой, под Минском, да еще и прибыль получать. А здесь все абсолютно бесплатно. Просто хотелось, чтобы это было в моей родной деревне. Чтобы пацаны могли играть не только в футбол, но и в этот дорогущий вид спорта: чтобы у них были корт, ракетки, мячи и прочее. Мне искренне хотелось сделать для них недоступное доступным", - поясняет Иван Панасюк.













Многие местные мальчишки тогда действительно заболели теннисом. Один из них - Андрей Сацюк, который сейчас живет и работает в Бресте. "Я сам из Дивина, это в 7 км от Леликово. Когда узнали, что там корт бесплатный открыли, думали, шутка. Поехали посмотреть. Нас гостеприимно встретили, дали поиграть. Мы настолько прониклись игрой, что стали регулярно туда ездить. Добирались, как могли: на велосипедах, пешком, на автобусе. И сейчас, когда с друзьями встречаемся, не в бар идем, а сюда едем. Очень качественный корт, лучше, чем в Бресте", - отмечает молодой человек.









В Леликово с кортом связывали большие надежды, на его базе планировалось открыть сельскую детскую теннисную школу, устраивать соревнования, растить новые таланты. Кроме того, рассчитывали повысить туристическую привлекательность сельской глубинки. Первые шесть лет здесь действительно проводился турнир "Буслик Полесья" - с интересной программой и призами для юных теннисистов. Потом деревня, которая находится в 800 м от белорусско-украинской границы, попала в пограничную зону, с организацией турнира стали возникать трудности, постепенно инициатива мецената сошла на нет. В местной средней школе также не нашлось энтузиастов, чтобы популяризировать этот вид спорта среди учащихся. Многих любителей и профессионалов отпугивает дорога: 7 км от Дивина до Леликово нужно проехать по гравийке. Вот и получается, что первоклассный объект используется далеко не в полной мере.





О сделанном Иван Панасюк нисколько не жалеет. Наоборот, говорит, хотелось больше сделать. "Не получилось реализовать все, что хотел. У меня есть проект еще на четыре корта и два гостевых дома, проведены геодезические и картографические изыскания. Думал, теннисная федерация будет приезжать, детские лагеря будут организовывать. Новые рабочие места в деревне хотя бы на сезон появились, - замечает бизнесмен. - Но корт есть, и он до сих пор приносит пользу".

Одним лишь кортом участие Ивана Панасюка в делах земляков не ограничивается. Он в курсе всех важных новостей с малой родины. В частности, бизнесмен оказал действенную помощь при благоустройстве старинного местного кладбища. Народную стройку возглавила староста деревни Анна Никандровна Жук. Как шутят местные, эта 72-летняя женщина была здесь и прорабом, и снабженцем, и главным организатором. "Люди у нас активные, дружные, собрали денег немало, Иван Павлович сильно помог. Удалили старые деревья, лишнюю растительность, подправили заброшенные могилки, сделали ограждение. Теперь наше кладбище в Кобринском районе всем в пример ставят", - рассказывает Анна Никандровна.





















Еще одна местная достопримечательность - Свято-Димитриевская церковь, памятник деревянного зодчества XVIII века, построенный, как утверждают старожилы, без единого гвоздя. Правда, сейчас от него мало что осталось. В марте этого года в церкви случился пожар (по предварительной версии, из-за электропроводки), который практически уничтожил культовое здание. "Это все, что Бог нам оставил", - демонстрирует староста найденные на пепелище накидку из Почаевской лавры и вышитую закладку в Библию.





















Иван Панасюк узнал о беде в Португалии. По его словам, была масса звонков от односельчан. А ведь перед этим в Леликово завершили благоустройство церкви и прилегающей территории. В течение нескольких лет местные жители жертвовали деньги, материалы, сами трудились на объекте. "Приехал наш Панасюк, сам заказал и оплатил тротуарную плитку, забор, нанял рабочих, которые укрепили фундамент, установили большой крест, подсветку по всей территории сделали, скамейки. Колокола заказал и оплатил земляк, который сейчас живет в Москве, Губарь Иван Иванович. Столько мы труда вложили, так старались все сделать, довести до толку, до конца: покрасили церковь, колокольню, ограду, даже плитку почистили. Закончили все поздней осенью - к престольному празднику святого Димитрия Солунского", - вспоминает Анна Никандровна.





Сейчас богослужения в деревне проводят в одном из пустующих домов. Относительно будущего храма люди пребывают в неведении. "Мы не знаем, что нам делать: реставрировать или строить заново. Думаю, надо строить всем миром. Без церкви никуда, потеряли мы такую большую свою любовь, святыню", - говорит староста.

Хочется верить, что найденные на пепелище реликвии все же вернутся в храм, а история его возрождения будет передаваться в Леликово из поколения в поколение, обрастая новыми легендами.





"Когда по поручению белорусской диаспоры мира я выступал на III Всебелорусском народном собрании, то предлагал подключить ее к решению многих вопросов и задач для развития нашей страны. Мне очень приятно, что многое уже реализуется в Беларуси и что инициатором наиболее интересных начинаний является непосредственно глава государства. Взять тот же Год малой родины - на мой взгляд, пятилетку надо объявлять, как минимум. Я знаю многих белорусов, волею судьбы проживающих за пределами страны, которые вспомнили корни родства векового и уже исповедуют принцип "трэба дома бываць часцей, треба дома бываць не госцем". Если каждый из них приедет к своей калитке, могилку деда поправит - это уже будет дорогого стоить", - заключает Иван Панасюк.