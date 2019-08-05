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10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
06.08.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома
10 августа 2019 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.
10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района города Бреста Дашкевич Вячеслав Васильевич.
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10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00...
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