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10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

06.08.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

10 августа 2019 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района города Бреста Дашкевич Вячеслав Васильевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77

 
Теги: Брест
 
 
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  10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00...
 
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