Источник материала: СТВ

Новости Северной Кореи. В Северной Корее провели новое испытание баллистических ракет малого радиуса действия, уже четвертое за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совета безопасности ООН. Пхеньян заявляет, что испытывает вооружение, нацеленное только на защиту своей страны.





Напоминаем: в понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.