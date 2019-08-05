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Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совета безопасности ООН
Источник материала: СТВ
Новости Северной Кореи. В Северной Корее провели новое испытание баллистических ракет малого радиуса действия, уже четвертое за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совета безопасности ООН. Пхеньян заявляет, что испытывает вооружение, нацеленное только на защиту своей страны.
Напоминаем: в понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
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Новости Северной Кореи. В Северной Корее провели новое испытание баллистических ракет малого радиуса действия, уже четвертое за две недели, сообщили в программе...
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