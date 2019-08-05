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В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС

06.08.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

Эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома.

В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС

5 августа на армейском складе взорвались боеприпасы. Начался сильный пожар. На место прибыли спасатели, которые пытались потушить пламя, однако в этот момент стали взрываться оставшиеся боеприпасы. В результате погиб военнослужащий, еще около 10 человек пострадали.

На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв

В Следственном комитете России установили, что пожар начался во время погрузки снарядов. Точную причину установят после разминирования склада.

В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС

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Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе...
 
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