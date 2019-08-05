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В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС
Источник материала: СТВ
Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома.
5 августа на армейском складе взорвались боеприпасы. Начался сильный пожар. На место прибыли спасатели, которые пытались потушить пламя, однако в этот момент стали взрываться оставшиеся боеприпасы. В результате погиб военнослужащий, еще около 10 человек пострадали.
В Следственном комитете России установили, что пожар начался во время погрузки снарядов. Точную причину установят после разминирования склада.
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Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе...
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