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В самолётах будут продавать товары из дьюти-фри

06.08.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В самолетах разрешили продавать товары из дьюти-фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов, в том числе алкоголя и сигарет.

Ранее открывать магазины дьюти-фри на въезде в Беларусь разрешили в автодорожных пунктах пропуска. Первый открылся в «Берестовице». Магазин запустили в качестве эксперимента: беспошлинно приобретать товары могут те, кто въезжает на территорию ЕАЭС.

Больше новостей экономики за 6 августа здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В самолетах разрешили продавать товары из дьюти-фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указом Президента определен порядок...
 
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