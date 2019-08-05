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Школьники бесплатно смогут тренироваться на стадионах и спортивных аренах

06.08.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для белорусских школьников и воспитанников спортивных школ посещение стадионов и арен будет бесплатным. Соответствующий указ глава государства подписал 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение заключается в том, что отныне собственник оплачивает счета за коммунальные услуги самостоятельно. Раньше эта сумма выставлялась спортивным школам либо общеобразовательным учреждениям.

В Минске материальную помощь к учебному году получат более 26,5 тысяч многодетных семей. Единовременное социальное пособие на подготовку к школе – это 30 % бюджета прожиточного минимума или 69 рублей на одного ребенка.

Больше новостей экономики за 6 августа здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Для белорусских школьников и воспитанников спортивных школ посещение стадионов и арен будет бесплатным. Соответствующий указ глава государства...
 
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