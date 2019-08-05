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Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси официально началась парламентская избирательная кампания. Подготовку к ней 6 августа обсудили на заседании Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЦИК определил календарный план выборов, а также утвердил границы избирательных округов. Их будет 110. Известно, что Беларусь пригласила международных наблюдателей.
Старт избирательной кампании: первое заседание ЦИК по сути означает именно это. Сегодня Центризбирком рассмотрел 17 вопросов: от подробного плана событий до финансовых документов. На их основании и будет строиться подготовка к выборам. Один из важных этапов – создание избирательных округов. Их по республике будет 110, больше всего – в Минске.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В более активную фазу избирательная кампания вступит после 2 сентября, когда начнется регистрация инициативных групп. Это те люди, которые будут собирать подписи за кандидата в депутаты от партии, трудового коллектива или просто граждан. Чтобы его зарегистрировал ЦИК, кандидат должен собрать не меньше 1000 подписей. Дедлайн 7 октября.
Лидия Ермошина:
ЦИК предполагает, что число кандидатов в депутаты достигнет полутысячи. Это значит, что от каждого избирательного округа будет баллотироваться в среднем пять человек. У каждого будет возможность рассказать о себе публично. Так, эфирное время кандидатам от Минской области предоставит наш телеканал.
Планируется, что на выборах в парламент в Беларуси будут работать больше 800 международных наблюдателей.
Верхняя палата парламента тоже скоро обновится. Членов Совета Республики (по восемь от каждой области и восемь по квоте Президента, всего 64 представителя) выберут тайным голосованием (с кабинками, ящиками и бюллетенями) одномоментно. Этот метод хорошо показал себя три года назад. Здесь голосуют местные Советы депутатов.
Александр Ткачев, председатель Гомельского районного Совета депутатов:
Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси назначены на 17 ноября. Членов Совета Республики выберут на 10 дней раньше. На проведение избирательных кампаний планируется потратить 23 миллиона рублей.
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Новости Беларуси. В Беларуси официально началась парламентская избирательная кампания. Подготовку к ней 6 августа обсудили на заседании Центризбиркома, сообщили...
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