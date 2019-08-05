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Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

06.08.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси официально началась парламентская избирательная кампания. Подготовку к ней 6 августа обсудили на заседании Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

ЦИК определил календарный план выборов, а также утвердил границы избирательных округов. Их будет 110. Известно, что Беларусь пригласила международных наблюдателей.

О нюансах главного политического события корреспондент Дмитрий Боярович.

Старт избирательной кампании: первое заседание ЦИК по сути означает именно это. Сегодня Центризбирком рассмотрел 17 вопросов: от подробного плана событий до финансовых документов. На их основании и будет строиться подготовка к выборам. Один из важных этапов – создание избирательных округов. Их по республике будет 110, больше всего – в Минске.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В Минске 21 избирательная комиссия высокого уровня будет образована. Два самых маленьких региона – это Гродненская и Могилевская области.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

В более активную фазу избирательная кампания вступит после 2 сентября, когда начнется регистрация инициативных групп. Это те люди, которые будут собирать подписи за кандидата в депутаты от партии, трудового коллектива или просто граждан. Чтобы его зарегистрировал ЦИК, кандидат должен собрать не меньше 1000 подписей. Дедлайн 7 октября.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

Лидия Ермошина:
Что касается отказов в регистрации инициативных групп, одно из самых частых оснований для отказа – отсутствие добровольности при формировании инициативной группы. Если в ходе опроса избирательная комиссия узнает, что кто-то из членов группы включен в ее состав не добровольно (то есть не знал о том, что его привлекают к выборам), то это основание для отказа в регистрации группы.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

ЦИК предполагает, что число кандидатов в депутаты достигнет полутысячи. Это значит, что от каждого избирательного округа будет баллотироваться в среднем пять человек. У каждого будет возможность рассказать о себе публично. Так, эфирное время кандидатам от Минской области предоставит наш телеканал.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

Планируется, что на выборах в парламент в Беларуси будут работать больше 800 международных наблюдателей.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

Верхняя палата парламента тоже скоро обновится. Членов Совета Республики (по восемь от каждой области и восемь по квоте Президента, всего 64 представителя) выберут тайным голосованием (с кабинками, ящиками и бюллетенями) одномоментно. Этот метод хорошо показал себя три года назад. Здесь голосуют местные Советы депутатов.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

Александр Ткачев, председатель Гомельского районного Совета депутатов:
Достойных людей у нас, в Республике Беларусь, в том числе и в Гомельской области, и в Гомельском районе очень много. Выбрать будет, наверное, непросто. Но мы с такими задачами уже – Советы и районные исполнительные комитеты – справлялись не единожды, поэтому уверен, что у нас получится выбрать достойного кандидата на эту должность.

Избирательная кампания в Беларуси. Подробности предстоящих выборов в парламент

Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси назначены на 17 ноября. Членов Совета Республики выберут на 10 дней раньше. На проведение избирательных кампаний планируется потратить 23 миллиона рублей.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Александр Ткачев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси официально началась парламентская избирательная кампания. Подготовку к ней 6 августа обсудили на заседании Центризбиркома, сообщили...
 
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